وفاة البطل المصري "صائد الدبابات" الإسرائيلية في حرب أكتوبر

توفي، اليوم الاثنين، البطل المصري إبراهيم عبد العال، الملقب بـ "صائد الدبابات" الإسرائيلية خلال مشاركته في حرب الـ 6 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973 بين الجيشين المصري والإسرائيلي.

ذكرت ذلك بوابة أخبار اليوم المصرية، مشيرة إلى أن عبد العال، البطل المصري في حرب أكتوبر ، توفي عن عمر ناهز الـ 70 عاما.

وتابعت: "شارك البطل المصري في حرب أكتوبر، وتمكن من تدمير عدد كبير من الدبابات الإسرائيلية في يوم واحد، حتى تم تلقيبه بـ "صائد الدبابات"، لما حققه من من إنجازات في تلك الحرب".

ويقول عبد العال، في تصريحات سابقة، إنه انضم إلى صفوف الجيش المصري عقب هزيمة الـ 5 من يونيو/ حزيران عام 1967، وتدرب بعدها على استخدام الصواريخ المضادة للدبابات لفترة طويلة قبل المشاركة في حرب أكتوبر، التي استطاع خلالها تدمير 18 دبابة ومدرعتين، بحسب تقرير عن صائد الدبابات، نشرته "بوابة الأهرام" المصرية

© Sputnik مقارنة بين القوات الجوية المصرية والإسرائيلية في حرب أكتوبر

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