تسيير رحلتين أسبوعياً من ليبيا إلى سوريا وبالعكس

أعلنت شركة أجنحة الشام السورية للطيران، اليوم الاثنين، عن تسيير رحلتين جويتين أسبوعياً من مطار بنغازي الدولي في ليبيا إلى مطار دمشق الدولي ذهابا وإيابا.

وذكرت الشركة في بيان: "إن تسيير الرحلات سيسهم بتشجيع قدوم الليبيين إلى سورية ودعم النشاط السياحي والتجاري فيها ما ينعكس إيجابياً على الحركة الاقتصادية بين البلدين"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشارت الشركة إلى أنه: "بإمكان المواطنين الليبيين زيارة سورية دون فيزا وأنه بإمكانهم الحصول على تأشيرة الدخول عند وصولهم إلى مطار دمشق الدولي".

يشار أن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر يبسط سيطرته على الجنوب الشرقي والجنوب الغربي وعلى كامل الشرق الليبي بالإضافة إلى المنطقة الوسطى الجفرة وسرت منطقة الهلال النفطي التي تحتوي على أكبر الحقول والموانئ النفطية في ليبيا.