أنباء متداولة حول نقل الأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي إلى العناية المركزة

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنباء عن تردي الحالة الصحية للأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، الذي اعتقلته القوات الإسرائيلية بعد فراره من سجن جلبوع، الاثنين الماضي.

وقالت صفحة وكالة سما الإخبارية، غير الموثقة، أن "هناك استنفار كبير من قبل الأهالي عقب انتشار أنباء عن تدهور الحالة الصحة للأسير الفلسطيني زكريا زبيدي".

#صورة استنفار كبير للأهالي ومقـ.ـاومين عقب الأنباء عن تدهور صحة الأسير زكريا زبيدي pic.twitter.com/l0DSvvqToD — وكالة سما الإخبارية - Sama News (@SamaNewsAgency1) September 13, 2021

ونشرت صفحة أخرى، غير موثقة، تحمل اسم "على" تدوينة قالت فيها إن "نبأ دخول زكريا الزبيدي إلى العناية المكثفة صدر عن أخيه جبريل، نقلا عن محامي الزبيدي".

ونشرت الصفحة صورة لتدوينة تحمل اسم "جبريل الزبيدي"، يتحدث فيها عما يتعرض لها شقيقه.

خبر دخول زكريا إلى العناية المكثفة صدر عن أخيه جبريل نقلاً عن محاميه.. pic.twitter.com/HGiWeNLgX1 — علي (@ali95pal) September 13, 2021

وقال صاحب الصفحة التي تحمل اسم "علي" إن مكبرات الصوت في المساجد في جنين، تدعو للنفير العام دعما للأسير زكريا الزبيدي.

سماعات المساجد في جنين تدعو إلى النفير العام نصرةً إلى الأسير زكريا الزبيدي بعد دخوله العناية المكثفة بسبب الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال بعد اعادة اعتقاله https://t.co/aZMi1REeZG — علي (@ali95pal) September 13, 2021

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي شديد الحراسة، الواقع شمالي إسرائيل، فجر الاثنين الماضي.

لكن قوات الأمن الإسرائيلية تمكنت من اعتقال 4 منهم، يوم الجمعة، بينهم زكريا الزبيدي.

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