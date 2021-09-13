توجه أول سفينة حاويات مباشرة من جدة بالسعودية إلى ميناء الحديدة اليمني

أعلن القيادي في جماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الاثنين، إبحار أول سفينة حاويات باتجاه ميناء الحديدة غرب اليمن دون المرور بجيبوتي التي تتخذ منها آلية الرقابة والتفتيش التابعة للأمم المتحدة "أنفيم" على البضائع المتجهة إلى الموانئ التي تديرها الجماعة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر"، إن "أول سفينة تبحر محملة بالحاويات مباشرة من جدة الى ميناء الحديدة منذ تم الحصار والقصف للميناء من قبل العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه".
ودعا الحوثي من وصفهم بـ"الأخوة في القطاع الخاص" إلى تحمل مسؤوليتهم والاستيراد عبر ميناء الحديدة لما لذلك من تخفيف من الغلاء على المواطن بنقص التكاليف.
واعتبر الحوثي "استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة خطوة صحيحة في تعزيز الثقة للمضي في سلام شامل وتأكيداً عملياً، إن استمرت، بالابتعاد عن عقلية العدوان والحصار التي لا تثمر إلا معاناة للشعب اليمني". وأضاف أنه "ليس من المعقول بعد الآن أن تجد السعودية اي مبرر لمنع السفن التي تأتي من موانئها أو ترغمها عبور جيبوتي كما بالسابق".
يذكر أنه في 6 أغسطس/آب الماضي، أعلنت "أنصار الله" تخفيض رسوم الجمارك الخاصة بالبضائع الواصلة إلى ميناء الحديدة الذي تديره بواقع 49 % عن كل حاوية واعتماد سعر الدولار في المعاملات الجمركية بـ 250 ريالاً، وذلك رداً على رفع الحكومة المعترف بها دولياً سعر الدولار في المعاملات بالموانئ الخاضعة لسيطرتها إلى 500 ريال.
وتعتمد الأمم المتحدة آلية "أنفيم" للتفتيش والتحقق من البضائع والسلع المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة جماعة "أنصار الله"، للتأكد من عدم انتهاك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على إمدادات السلاح.
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