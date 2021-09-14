فيديو لطفل يوجه سؤالا عفويا إلى الرئيس المصري... والسيسي يرد

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال جولته بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، عددا من المواطنين واستمع لمطالبهم واحتياجاتهم.

وسأل أحدالأطفال، الرئيس المصري قائلا: "عمو أنت هتلف على البيوت كلها"؟ فرد الرئيس: "والله نفسي ألف على البيوت كلها يا ريت والله.. بس المهم إني شوفتكم".

واستقبل المواطنون الرئيس عبد الفتاح السيسي بهتافات: "تحيا مصر.. تحيا مصر"، ليرد الرئيس: "أنا عاوز أتكلم معاكم شوية".

​وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي بأن الرئيس السيسي تبادل التحية والحديث مع المواطنين وأبنائهم في منطقة الرويسات في شرم الشيخ في إطار زيارة استقبل خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، في أول لقاء لهما منذ تولي الأخير مهام منصبه.

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