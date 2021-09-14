تونس تكشف حقيقة منع دخول الليبيين إلى أراضيها

قالت وزارة الخارجية التونسية، إن ما يروج من أخبار حول منع الليبيين من دخول البلاد لا أساس له من الصحة.

جاء ذلك في بيان للوزارة مساء أمس الإثنين، بعد تقارير حول منع عدد من الليبيين من دخول الأراضي التونسية، بحسب قناة نسمة المحلية.

وأوضحت الوزارة، أن إغلاق الحدود بشكل مؤقت يأتي في سياق مواجهة فيروس كورونا، والوقاية من تداعيات مختلف متحوراته على الوضع الصحي في البلدين.

وأشارت إلى أن اجتماعا ستعقده اللجنتان العلميتان في تونس وليبيا لتقييم الوضع الوبائي "وإعداد بروتوكول صحي يستجيب لخصوصيات العلاقات التونسية الليبية ويحترم الشروط الصحية اللازمة لمقاومة الوباء والتوقي منه".

وشدد الخارجية التونسية على أن ما سمتها "الأخبار الزائفة"، لا يمكن أن تؤثر بأي حال على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبان التونسي والليبي.

يشار إلى أنه في 8 يوليو/ تموز، أغلقت ليبيا حدودها مع تونس لمحاربة انتشار فيروس كورونا.