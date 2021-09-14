تونس: أكثر من 3 ملايين شخص استكملوا التلقيح ضد كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر/أيلول، أن أكثر من 3 ملايين شخص، استكملوا التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان نشرته شبكة "نسمة" أن هناك أكثر من 3 ملايين و14 ألف شخص حصلوا على لقاحات كورونا، من بينهم مليونان و302 ألف حصلوا على جرعتين من اللقاحات.

وأشارت إلى أن هناك 320 ألفا و920 شخصا حصلوا على جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون"، و391.5 ألف شخص حصلوا على جرعة واحدة من اللقاحات بعد تعافيهم من إصابة سابقة بفيروس كورونا.

وأكدت أن منظومة "إيفاكس" لتسجيل طلبات تلقي لقاحات كورونا، بلغ عدد المسجلين فيها حتى الآن أكثر من 6 ملايين و92 ألف شخص حتى الآن.

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