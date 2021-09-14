وزير خارجية قطر: عزل أفغانستان ليس حلا وأدعو الجميع للحوار معها

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إنه أكد أهمية حرية التنقل من وإلى أفغانستان.

وخلال مؤتمره الصحفي مع نظيره الإسباني اليوم الثلاثاء، قال آل ثاني إن الجهود الدولية يجب أن تتوفر للشعب الأفغاني ولمساعدته.

عاجل | وزير الخارجية القطري: عزل أفغانستان ومقاطعتها ليس حلا وندعو الجميع للتحاور مع الأفغان — الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) September 14, 2021

وتابع أن الحوار هو السبيل للخروج من أزمة أفغانستان، موضحا أن عزلها ليس حلا.

ودعا وزير الخارجية جميع البلاد للتحاور مع أفغانستان.

وأشار عبد الرحمن آل ثاني إلى قيام بلاده مع تركيا بإصلاحات فنية في مطار كابول.

ويوم الأحد أعلنت حركة طالبان (المحظورة في روسيا) أن التشغيل الكامل لمطار كابول الدولي سينتهي خلال اليومين المقبلين، وذلك بالاستئناف الكامل للرحلات الجوية الدولية والداخلية.

وبات مطار كابول تحت سيطرة طالبان، لكن بمساعدة فنية من قطر وتركيا في إدارته، في ظل مساعي الدول الأجنبية لإجلاء بقايا الرعايا والمتعاونين الأفغان مع تعهد الحركة بالسماح بذلك.

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