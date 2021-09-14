الداخلية العراقية تحذر من تزايد حالات الانتحار

وكشفت الوزارة، بحسب موقع "السومرية نيوز" عن تسجيل ارتفاع بحالات الانتحار خلال الأشهر الأخيرة، مشددة على أنها "تسعى جاهدة للحد من تلك الظاهرة التي باتت تتفاقم يوما بعد آخر".

وسبق وحذرت منظمة الصحة العالمية في ديسمبر الماضي، من تزايد حالات الانتحار في العراق، معتبره أنه يُقلق خبراء الصحة العامة وسط جائحة كوفيد-19.

وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه لم يعد من الممكن تجاهل تزايد حالات الانتحار في البلد الذي يعاني الكثير، وأنه إذا لم يتم التصدي لهذه الظاهرة، فسوف تستمر في إلحاق خسائر كبيرة بالأفراد والمجتمعات في البلاد.

وتعلن وزارة الداخلية العراقية بشكل شبه يومي عن حدوث حالات انتحار في مناطق متفرقة من البلاد، وعن محاولات انتحار تم إحباطها.

وفي 2020 سجلت 644 حالة انتحار في البلاد، بينما كان ضحايا الانتحار في عام 2019 أكثر من 590 شخصاً، وحاول 1112 شخصاً آخر الانتحار، 80% منهم من النساء، ما يعني أن هناك وفاة واحدة وثلاث محاولات انتحار يومياً.

في حين سجل عام 2018 عدد 519 حالة، و2017 عدد 422 حالة.

وتعتبر منظمة الصحة العالمية مواجهة الانتحار من أولويات الصحة العامة. فعلى الصعيد العالمي، يموت ما يقرب من 800 ألف شخص نتيجة الانتحار كل عام، ويقابل كل حالة موت أكثر من 20 محاولة انتحار.

وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك حالة وفاة واحدة تُسجل كل 40 ثانية على مستوى العالم بسبب الانتحار.