رد فعل السيسي بشأن أمنية أخبرته بها ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي... فيديو

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، طلبا أثناء حضوره فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021.

وطلبت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، راندا أبو الحسن، من الرئيس عبدالفتاح السيسي على المسرح أن تلتقط والدتها صورة تذكارية معه.

ولفتت للسيسي إلى أن والدتها قدمت خصيصا من بلدها لبنان لكي تحضر الفعالية، وأنه لديها أمنية هي أن تلتقط صورة تذكارية معه، وهو ما قوبل بترحاب من الرئيس المصري وتصفيق من الحاضرين للفعالية.

وقالت والدة راندا أبو الحسن للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بعد أن صعدت إلى المسرح لمقابلته بأنها تتقدم بتقديرها له عن "جهوده الجبارة في الإصلاح والتنمية والاستثمار"، مضيفة: "شرف لي أن أكون معكم اليوم، وهنيئا لمصر وهنيئا لك ولتكن قدوة لرؤسائنا في العالم العربي".

وأكدت والدة الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر للسيسي أنها "تشاهد في مصر شيئا مذهلا للغاية، من حيث التنمية التي تحدث في البلاد".

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان رسمي، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود التنمية الشاملة والمتعمقة التي تبذلها الدولة في جميع نواحي الحياة في البلاد، كما أنه يشرح البيانات الدقيقة والمفصلة عن هذه الجهود والإنجازات في السنوات القليلة الماضية، ويدعم قدرات الرصد والتحليل، ودقة المؤشرات المتعلقة بعملية التنمية في مصر الصادرة عن الوكالات الدولية المتخصصة.

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