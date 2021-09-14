مصر تخطط للبدء في إنتاج الأمونيا الزرقاء

أعلنت مصر، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر/أيلول، عن خطط للبدء في إنتاج الأمونيا الزرقاء.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، طارق الملا، إنه وقع مذكرة تفاهم مع نائب السفير الياباني في القاهرة، ماتسوباياشي كينيشيرو، لتقييم فرص إنتاج الأمونيا الزرقاء، بحسب ما نشرته صحيفة "الشروق" المصرية.

وأوضح الملا أن تلك المذكرة تم توقيعها بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيغاس" والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم"، وشركة "تويوتا تسوشو" اليابانية.

وسيتم العمل بموجب الاتفاقية على تقديم دراسات للجدوى الاقتصادية وأفضل الفرص المتاحة بقطاع البترول لتنفيذ مشروعات استخلاص وتخزين ثاني أكسيد الكربون لإنتاج الأمونيا الزرقاء، باستخدام أحدث التقنيات اليابانية.

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تلك الدراسات خلال الأشهر الست المقبلة، تمهيدا للسير قدما فى تنفيذ أفضل تلك المشروعات على المستوى التجارى والبيئى.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجه بضرورة استمرار العمل في الخطط الوطنية المتعلقة بتعزيز الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها.

وأفادت بوابة الأهرام، في وقت سابق، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعزيز الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، من أجل تنويع مصادر إمدادات تلك الطاقة المتجددة، على اعتبار أن عملية التنمية المصرية تعتمد عليها بشكل كبير.

ويشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد صرح العام الماضي، بأن مصر مؤهلة لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة في العالم.

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