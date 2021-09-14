العمليات المشتركة العراقية لـ "سبوتنيك": انسحاب القوات الأمريكية يسير وفق ما هو مخطط له

أكد المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في العراق تحسين الخفاجي، اليوم الثلاثاء، أن جدول انسحاب القوات القتالية الأمريكية من البلاد يسير وفق ما هو مخطط له.

بغداد- سبوتنيك. وقال الخفاجي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "لدينا الآن فقط موقعين تتواجد فيهما قوات التحالف الدولي، أحد هذه المواقع هو جزء بسيط وصغير في قاعدة عين الأسد والموقع الثاني هو جزء من مطار أربيل، ونحن اتفقنا على أن نهاية 31 كانون الأول 2021 تسحب كامل القوات القتالية الموجودة"، مؤكدا أن "جدول الانسحاب يسير وفق ما هو مخطط له".

وحول عدد القوات الأمركية القتالية، التي انسحبت من العراق خلال الفترة الماضية، قال الخفاجي "ليس المهم عدد القوات التي انسحبت بقدر ما هو مهم أنهم حاليا يطبقون عملية الانسحاب، الجانب الأمريكي ينفذ حاليا بنود الاتفاق ومخرجات الحوار الاستراتيجي واعتقد أن هذا الموضوع مهم جدا"، وتابع "القوات الأمريكية انسحبت قبل فترة وما تبقى عدد قليل وهم لديهم وقت وتحديدات وأوقات معينة للانسحاب".