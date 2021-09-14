4 دول عربية على قائمة المدعوين في وزارة الخارجية البريطانية إلى أكبر معرض أسلحة في أوروبا

وقد دعت الحكومة البريطانية ست دول صنفتها وزارة الخارجية على أنها "دول ذات أولوية في مجال حقوق الإنسان" لإرسال وفود إلى أكبر معرض أسلحة في أوروبا، والذي يبدأ في دوكلاندز بلندن اليوم الثلاثاء.

وبحسب الخارجية: من بين المدعوين السعودية والبحرين وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والعراق.

وسيتمكن المندوبون من هذه الدول من الاختلاط مع أكثر من 800 مشارك، بما في ذلك 90% من أكبر 10 شركات تصنيع أسلحة في العالم، خلال حدث دولي يستمر 4 أيام على الرغم من جائحة كوفيد-19.