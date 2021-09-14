مراسم استقبال سفير البحرين في مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية.. فيديو وصور

وقدم سفير البحرين لدى تل أبيب خالد الجلاهمة أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ اليوم الثلاثاء، كأول سفير للبحرين، وذلك منذ توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين في منتصف سبتمبر/أيلول 2020.

مراسم استقبال سفير مملكة البحرين لدى إسرائيل السيد خالد الجلاهمة في مقر رؤساء اسرائيل في أورشليم القدس 🇮🇱 pic.twitter.com/c2rfHRSiKK — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) September 14, 2021

وقال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ خلال لقائه بالسفير جلاهمة في مقر رئاسة الدولة بالقدس الغربية، إن "دول شجاعة تتخذ خطوات جريئة. الشراكة المتنامية بين بلدينا تشكل نموذجا بالنسبة للشرق الأوسط أجمع وآمل أن دولا أخرى في المنطقة تستلهم النموذج البحريني".

وأعلنت البحرين، بوقت سابق، عن تسهيلات تمكن الإسرائيليين الراغبين بزيارة البحرين الحصول على تأِشيرات دخول إلى أراضيها، كما أعلنت شركة طيران الخليج الخطوط الجوية الملكية البحرينية عن تدشين خط مباشر بين تل أبيب والمنامة، وذلك ابتداء من الثلاثين من الشهر الجاري بواقع رحلتين أسبوعيا.