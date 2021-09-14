دراسة: نصف الأردنيين غير راضيين عن نظام "التعليم عن بعد"

كشفت دراسة أردنية حديثة عن رأي الأردنيين في أداء الحكومة مع جائحة كورونا، وموقفهم من عودة الدراسة في المدارس، وكشفت الدراسة أن 78% من الأردنيين يرون أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا في المملكة "تحت السيطرة".

وأظهرت دراسة "مؤشر نبض الشارع الأردني 28"، أن 63% من الأردنيين يرون أن الحكومة الحالية نجحت في إدارة ملف كورونا، وعبر 62% من العينة المشاركة في الدراسة عن رضاهم عن القرارات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحد من انتشار الفيروس.

ونشرت وكالة "عمون" الأدرنية، اليوم الثلاثاء، نتائج الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية، وجاء فيها أن 88% من الأردينين يؤيدون قرار وزارة التربية والتعليم أن يكون التعليم في العام الدراسي الحالي وجاهيا (حضوريا في المدارس).

ويرى 61% من الأردنيين أن خطة الحكومة للعودة الآمنة للمدارس، ستحد من انتشار الفيروس في المدارس، وتعتقد الغالبية العظمى من الأردنيين ما يعادي 76% من العينة المشاركة في الدراسة أن التعليم الوجاهي هو الأفضل لطلبة المدارس في ظل الظروف الصحية الراهنة.

وقال 67% من الاردنيين إن جهوزية المدارس الحكومية لاستقبال الطلبة من أجل التعليم الوجاهي "جيدة"، وقال 79% أن جهوزية المدارس الخاصة لاستقبال الطلبة "جيدة".

وكشفت الدراسة عن أن غالبية الأردنيين "58%" مع متابعة التعليم الوجاهي في المدارس حتى في حال ارتفعت عدد الحالات المسجلة للمصابين بفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

في وقت يرى 24% أنه يجب الانتقال إلى التعليم عن بعد بشكل كامل لجميع المراحل، في حال ارتفاع عدد الأصابات، ويرى 18% أنه يجب في مثل هذه الحالة التحول إلى التعليم المدمج (وجاهي بشكل جزئي وتعليم عن بعد).

وكشفت الدراسة أن نصف الأردنيين تقريبا "نسبة 48%" يعتقدون أن التعليم عن بعد كان "سيئاً"، وتراجع مع مرور الوقت، فيما يرى "17%" بأنها تحسنت بشكل كبير.

ووفق الدراسة ترى الغالبية العظمى من الأردنيين "78%" أن الوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا تحت السيطرة، فيما يتخوف نصف الأردنيون 49% من استمرار انتشار فيروس كورونا وإصابة عدد كبير من الناس به خلال الثلاثة أشهر المقبلة.

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