السعودية تستحدث هيئة "للتطوير الدفاعي" بغرض الابتكار التقني وأنظمة الدفاع

أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، استحداث هيئة تحت اسم"الهيئة العامة للتطوير الدفاعي" تكون تابعة لمجلس الوزراء وتختص بالبحث والابتكار في المجالات التقنية والأنظمة الدفاعية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مجلس الوزراء السعودي قرر "الموافقة على إنشاء هيئة باسم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء، وتعنى بتحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها".

كما قرر المجلس قيام وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بالربط التقني فيما بينها، وذلك لتمكينها من تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمركبات المهملة أو التالفة - الموجودة في الساحات العامة أو المواقف أو الشوارع أو الطرقات - وملاكها، والتحقق من عدم وجود قيود أمنية عليها قبل اتخاذ أي إجراء حيال تلك المركبات.

رئيس هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي: صدور نظام حماية البيانات الشخصية سيسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي والوصول إلى مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي.https://t.co/oKMEQWcC6X#نظام_حماية_البيانات_الشخصية#واس_عام https://t.co/j8Z8thofXe pic.twitter.com/2uSl9zz9ux — واس العام (@SPAregions) September 14, 2021

كما تطرق المجلس، إلى مشاركة المملكة في أعمال الدورة الـ 156 لمجلس جامعة الدول العربية، وما عبرت عنه الاجتماعات التي عقدت على هامشها من إدانة وشجب الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والتأكيد على أهمية فرض الآليات اللازمة للتفتيش السريع والشامل للمواقع النووية في إيران، والعمل على تعزيز التنسيق العربي المشترك للتصدي لأي تدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية.