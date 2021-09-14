تسجيل
17:53 GMT14 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران

    هل قدم رئيس الوزراء العراقي تنازلات إلى إيران مقابل البقاء في السلطة؟

    © AFP 2021 / -
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0e/1050150244_0:63:2501:1470_1200x675_80_0_0_cf9a2cf9c537bbfe9c2cadcdc75b558a.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109141050150274-%D9%87%D9%84-%D9%82%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9%D8%9F/

    كشفت زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران مؤخرا، والإعلان عن إلغاء التأشيرات والتوافق حول مشروع الربط السككي النقاب عن تحولات سياسية واقتصادية قد تشهدها المنطقة قريبا.

    يرى مراقبون أن الزيارة وما نتج عنها، لها أهداف شخصية تخص الانتخابات القادمة وطموح الكاظمي للبقاء على كرسي المنصب الأول في البلاد، الذي قد لا يكون متاحا بدون رضى طهران، علاوة على أن إيران تريد تنفيذ مشروع الربط السككي مع العراق وسوريا، وهو ما قد يتعارض مع التقارب العراقي العربي، ما يعني أن هناك خطط يريدها الكاظمي وأخرى تريدها إيران، وثالثة يريدها العرب، وهو ما ستكشف عنه مرحلة ما بعد الانتخابات.

    دخان يتصاعد فوق أربيل بعد أنباء عن سقوط قذائف هاون بالقرب من مطار أربيل بالعراق في 15 فبراير / شباط 2021
    © REUTERS / THAIER AL-SUDANI
    العراق: لن نتغاضى عن انتهاكات إيران وتركيا في بلادنا
    علقت عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي فاطمة العاني، على تصريحات الكاظمي خلال زيارته إلى إيران، التي أعلن فيها عن مشروع الربط السككي مع طهران وإلغاء التأشيرات بين البلدين بقولها إن أهداف تلك القرارات عديدة منها ماهو لمنافع شخصية ومنها ما هو من أجل تحقيق أهداف إقليمية.

    تنازلات الكاظمي

    وأضافت في حديثها لوكالة "سبوتنيك": "أما ما يتعلق بالمنافع الشخصية، فإن الكاظمي يطمح للفوز بمنصب رئاسة مجلس الوزراء في الانتخابات المقبلة، وذلك من خلال تقديم تنازلات لإيران من خلال إلغاء التأشيرات، على الرغم من أن هذه التأشيرات وخاصة في مواسم الزيارات إلى مراقد الأئمة تشكل دخل قومي مهم  لمصلحة العراق، فالكاظمي يخطط ليفوز برضى إيران التي تسيطر على المليشيات الولائية في العراق، والتي تهيمن بدورها على مفاصل الدولة".

    وتابعت العاني: "الميليشيات الولائية في الوقت الراهن هي الضامن الوحيد لفوز أي مرشح بالمنصب الأول في العراق، خاصة مع تصاعد الأصوات الوطنية التي تطالب العراقين بمقاطعة الانتخابات، والحقيقة أن إلغاء التأشيرات سوف يأتي بمنافع اقتصادية كبيرة لإيران، حيث أن الوفود التي تنوي الدخول إلى العراق من خارج إيران ستفضل أن تمر عبر إيران ومن ثم تدخل للعراق".

    الربط السككي بين العراق وإيران

    وحول الأهداف الإقليمية، قالت عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني إن شبكة السكك سوف تقوي نفوذ إيران في الإقليم، وتساهم في إنقاذ اقتصادها المتهاوي وإسكات الشارع الإيراني، وكذلك لربط إيران بمناطق نفوذها في سوريا ولبنان، وتسهيل تحرك المليشيات عبر هذا الخط السككي.

    رئيس مجلس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي في لندن إنجلترا 22 أكتوبر 2020
    © AP Photo / Kirsty Wigglesworth
    ما سر زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى إيران؟
    وأوضحت أنه لا يمكن إغفال أن هناك تنافس دولي حاد بين دول الشرق الأوسط من أجل السيطرة على طريق الحرير لربط الصين بالبحر الأبيض المتوسط.

    ألاعيب سياسية

    من جانبه، قال أمين اتحاد القبائل العربية بالعراق ثائر البياتي، إن ما يقوم به الكاظمي لا يخرج عن إطار تنفيذ أجندة مرسومة بعناية لإخراج إيران وقضم مكتسباتها التي تحققت خلال 18 عام، فالتطمينات جزء من محور اللعبة الكبيرة وتخوف إيران من عودة العرب إلى العراق، بل أكثر من ذلك هو التحالف القادم "العربي- الإسرائيلي"، وسيناريو حكم العالم القادم من خلال المحاور أو التحالفات الدولية بعد انتهاء عصر القطب الواحد وشرطي العالم.

    وأضاف في حديثه مع وكالة "سبوتنيك": "النظام الحاكم في إيران أصبح منتهي الصلاحية لعدة عوامل، أهمها انتهاء الدور المرسوم الذي نفذته، وفق ما تم إعداده لها من حدود وإمكانيات وتسهيلات"، مشيرا إلى أن كل عملها يخدم هدف أكبر".

    وتابع: "توهمت إيران وصدقت حلمها والكذبة التي عاش الفرس عليها طوال 1400 عام بعودة حكم إمبراطورية فارس".

    النظام العالمي الجديد

    وأوضح البياتي، أن إيران الآن نمر جريح منهك آيل للسقوط في أي لحظة، وسوف يطلق صافرتها الغرب أو النظام العالمي الجديد، حيث أن الكاظمي ممثل بارع في تنفيذ ما كلف به، وممكن أن يكون من الفائزين بجائزة أوسكار في فن الخداع.

    تصريحات السفير الإيراني ومراجعة العلاقات

    وعلق السفير الإيراني لدى بغداد ايرج مسجدي، أمس الاثنين، على قرار إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران قائلا: " إن إلغاء تأشيرة الدخول إلى العراق يخص الزوار الذين يستخدمون الرحلات الجوية، ومن الممكن أن يطبق القرار على الرحلات البرية بعد السيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا".

    سفير إيران إلى العراق، إيرج مسجدي خلال مؤتمر صحفي في مدينة البصرة، العراق 11 سبتمبر/ أيلول 2018
    © REUTERS / Essam al-Sudani
    السفير الإيراني لدى بغداد يكشف تفاصيل قرار إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران
    كما كشف حسين علاوي، مستشار رئيس مجلس الوزراء العراقي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، الأحد الماضي، عن أبرز وأهم ملفات زيارة رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي إلى إيران والاتفاق على السماح بدخول ضعف عدد الزائرين الإيرانيين للمشاركة في مراسم دينية تقام قريبا.

    وبين علاوي، أنه تم الاتفاق بين رئيس مجلس الوزراء العراقي، الكاظمي، مع الحكومة الإيرانية على السماح بدخول نحو 80 ألف زائر إيراني إلى العراق بعد أن كان الاتفاق على 40 ألفا.

    وأضاف، أن رئيس الحكومية والوفد المرافق له، يحمل مجموعة ملفات في زيارته إلى طهران، وهي سياسية وأخرى تتعلق بالسياسة الخارجية والعلاقات الاقتصادية والاستثمار، وتركيز الأوراق المشتركة يدخل في إطار المراجعة للعلاقة بين البلدين.

    • وأستطرد علاوي، أن العراق الآن يرعى الحوار الإيراني السعودي، والمنطقة دائما بحاجة إلى الحوار وتفعيل الملفات المشتركة لأن أي مشكلة في إيران تنعكس سلبا على العراق والعكس.

    كما يبحث رئيس مجلس الوزراء العراق، الملفات العالقة مع إيران المتعلقة بالغاز ودعم مؤسسات الطاقة الكهربائية به، ومشكلة المياه بين البلدين، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالسياسة والوضع الاقتصادي، بحسب علاوي.

    وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل إلى طهران، الأحد الماضي، في زيارة هى الأولى بعد تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، وأعلن الكاظمي خلال الزيارة أنه اتفق مع رئيسي على إلغاء التأشيرة بين العراق وإيران.

    من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟
    © Sputnik
    من هو رئيس الحكومة العراقية المكلف مصطفى الكاظمي؟

    يمكنكم متابعة المزيد عن أخبار العراق اليوم عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    ما سر زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي إلى إيران؟
    الكاظمي: لن نسمح بأن تتعرض إيران لتهديد من الأراضي العراقية
    هل يملك الكاظمي انتزاع القرار العراقي من إيران لصالح التقارب العربي؟
    مصدر لـ"سبوتنيك": ظريف بحث مع الكاظمي الوساطة العراقية بين السعودية وإيران
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, أخبار إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عارضة الأزياء كيندال جينر خلال حفل ممتحف متروبوليتان للفن في تصميم الأزياء، خلال مراسم احتفالية بافتتاح معرض في أمريكا: معجم الموضة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة، 13 سبتمبر 2021
    أكثر الأزياء إثارة وغرابة من حفل "ميت غالا 2021"
    اكتمال بناء خط أنابيب الغاز التيار الشمالي 2
    اكتمال بناء "التيار الشمالي 2"
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك