إعلام : بسبب جنون البقر.. السعودية تعلق واردات لحوم من البرازيل

كشفت وزارة الزراعة في البرازيل، اليوم الثلاثاء، أن السعودية حظرت واردات لحوم الأبقار من مصانع برازيلية لتعبئة اللحوم.

وقالت الوزارة في بيان إن هناك اجتماعات يجري عقدها، إلا أنه لا توجد حتى الآن أي تنبؤات عن رفع السعودية تعليق الواردات، بحسب "رويترز".

وكانت صحيفة فالور إكونوميكو، ذكرت في وقت متأخر يوم الاثنين، أن السعودية علًقت واردات لحوم الأبقار من 5 مصانع في ولاية ميناس جيرايس.

وتأكد في هذه الولاية إحدى حالتي إصابة بمرض جنون البقر، فيما تم رصد الحالة الأخرى في ولاية ماتو جروسو.

وذكرت الصحيفة أن الرياض أبلغت البرازيل بقرارها في التاسع من سبتمبر/ أيلول، بعد خمسة أيام من تأكيد الإصابتين.

يذكر أن البرازيل أكبر مصدر للحوم الأبقار في العالم، كانت قد علًقت مؤقتا شحناتها إلى الصين أكبر مشتر للحوم البرازيلية بعد تأكيد الإصابتين الشاذتين امتثالا لبروتوكول صحي وقعه البلدان.

وقالت وزارة الزراعة البرازيلية اليوم إن صادرات لحوم الأبقار إلى الصين ما زالت معلقة، مضيفة أنها لا يمكنها حتى الآن تحديد إطار زمني لاستئناف الشحنات.