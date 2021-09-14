بينيت يقول إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية وإن حدوث ذلك سيكون خطأ

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية وإن حدوث ذلك سيكون خطأ.

وأجرت القناة العبرية الـ12، مساء اليوم الثلاثاء، حوارا مطولا مع بينيت، بمناسبة مرور 100 عام على توليه مهام منصبه كرئيس للوزراء في بلاده.

يتبع..