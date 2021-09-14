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    جهود روسية تعيد مياه الشرب إلى سكان مدينة سورية بعد انقطاعها لأشهر

    جهود روسية تعيد مياه الشرب إلى سكان مدينة سورية بعد انقطاعها لأشهر

    © Sputnik . Attia Al Attia
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    أثمرت الجهود الروسية والحكومية السورية خلال الأيام الماضية من إعادة تشغيل محطة مياه علوك التي تغذي مليون مواطن سوري بمياه الشرب بعد انقطاع تام استمر لأكثر من ثلاثة اشهر متواصلة.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، أن مؤسسة مياه الشرب الحكومية في المحافظة، باشرت بضخ مياه الشرب على الأحياء الغربية من مدينة الحسكة، مساء اليوم الثلاثاء 14 أيلول/ سبتمبر، وهي (المشيرفة والكبابة والمعيشية والناصرة والكلاسة و العمران والتجمعات الغربية) بعد اقل من 24 ساعة على ضخ المياه للقسم الشرقي من المدينة وهي أحياء (العزيزية والصالحية والمفتي وخشمان) ،بعد انقطاع تام استمر لمدة فاقت الثلاثة اشهر متواصلة.

    وتمكنت الورش الفنية من المؤسسة العامة لمياه الشرب وشركة كهرباء محافظة الحسكة الحكوميتين، بمرافقة الشرطة العسكرية الروسية وبالتنسيق مع الجيش التركي، من الدخول إلى محطة آبار علوك بريف رأس العين شمالي غربي محافظة الحسكة وإعادة تشغيلها، حيث حصل مراسلنا على صور توضح العمل الجاري ضمن المحطة اليوم الثلاثاء.

    جهود روسية تعيد مياه الشرب إلى سكان مدينة سورية بعد انقطاعها لأشهر
    © Sputnik . Attia Al Attia
    جهود روسية تعيد مياه الشرب إلى سكان مدينة سورية بعد انقطاعها لأشهر

    وأفادت مصادر حكومية مسؤولة لـ"سبوتنيك" في الحسكة بأن الورش الفنية من مؤسسة المياه وشركة الكهرباء الحكوميتين، انطلقت، بمرافقة الشرطة العسكرية الروسية إلى محطة آبار علوك بريف رأس العين، وذلك لتفقد المحطة وآبارها ومضخاتها الأفقية، والعمل على إزالة التعديات من قبل "الفصائل التركمانية" على طول الخط المغذي للمحطة القادم من محطة تحويل كهرباء الدرباسية.

    جهود روسية تعيد مياه الشرب إلى سكان مدينة سورية بعد انقطاعها لأشهر
    © Sputnik . Attia Al Attia
    جهود روسية تعيد مياه الشرب إلى سكان مدينة سورية بعد انقطاعها لأشهر

    وأوضحت المصادر أن العمل مستمر في المحطة حيث تمكنت الورش من إدخال 19 بئر في الخدمة من اصل 34 بئراً،مع تشغيل 3 محطات أفقية من اصل 12 محطة أفقية لضخ المياه من المحطة إلى خزانات التجميع ومنها إلى خزانات محطة الحمة بمحيط مدينة الحسكة عبر خط جر رئيسي بطول 80كم.

    جهود روسية تعيد مياه الشرب إلى سكان مدينة سورية بعد انقطاعها لأشهر
    © Sputnik . Attia Al Attia
    جهود روسية تعيد مياه الشرب إلى سكان مدينة سورية بعد انقطاعها لأشهر

    وبينت المصادر بأن الشرطة العسكرية الروسية نجحت بإعادة تشغيل المحطة بعد مفاوضات مكوكية وضغوطات قام بها على الجانب التركي والفصائل التركمانية من طرف وعلى الفصائل الكردية الممثلة بتنظيم "قسد" من طرف آخر، في ظل تفاقم أزمة انقطاع المياه.

    جهود روسية تعيد مياه الشرب إلى سكان مدينة سورية بعد انقطاعها لأشهر
    © Sputnik . Attia Al Attia
    جهود روسية تعيد مياه الشرب إلى سكان مدينة سورية بعد انقطاعها لأشهر

    وعقد وفد روسي اجتماعاً مع قياديين في تنظيم "قسد"بمحطة كهرباء مدينة الدرباسية بتاريخ 7 أيلول الجاري، بهدف مناقشة وضع محطة علوك، وتغذيتها بالكهرباء مقابل ضخ الجيش التركي المياه إلى مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها،كماعقد عدة اجتماعات مع الجانب التركي،بحسب مصادر خاصة لـ"سبوتنيك".

    جهود روسية تعيد مياه الشرب إلى سكان مدينة سورية بعد انقطاعها لأشهر
    © Sputnik . Attia Al Attia
    جهود روسية تعيد مياه الشرب إلى سكان مدينة سورية بعد انقطاعها لأشهر

    وكانت الفصائل "التركمانية" الخاضعة للجيش التركي قد طردت بقوة السلاح في الـ 21 من مارس/ آذار من العام الجاري، عمال محطة علوك الحكوميين وقطعت المياه عن مدينة الحسكة لفترة طويلة، كما قام تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي بطرد العمال الحكوميين في محطة مياه الحمة بمحيط بمدينة الحسكة والاستيلاء عليها، إضافة لتحكمها بكميات الكهرباء الواردة من سد تشرين بريف حلب باتجاه محطة تحويل كهرباء مبروكة.

    يشار إلى أن مشروع محطة آبار "علوك" الموجود في ريف مدينة رأس العين الواقعة تحت سيطرة القوات التركية ومسلحين محليين تابعين لها، يتألف من 34 بئرا، تعرض قسم كبير من تجهيزاته للأعطال الفنية خلال الفترة السابقة نتيجة منع القوات التركية عمال المؤسسة وورشات الصيانة من دخول المشروع.

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