السعودية تدعو 3 فئات من القادمين إلى المملكة لتسجيل اللقاحات إلكترونيا

دعت السلطات السعودية القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين، من المحصنين وغير المحصنين، من الدول المسموح بالقدوم منها إلى تسجيل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلكترونيا.

ونشرت مديرية الجوازات السعودية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن المملكة تدعو القادمين إليها من غير المواطنين السعوديين، من المحصنين وغير المحصنين، من الدول المسموح بالقدوم منها، إلى الإسراع في تسجيل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلكترونيا.

ندعو جميع القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين من المحصّنين وغير المحصّنين لتسجيل اللقاحات إلكترونيًا، من خلال الرابط: https://t.co/MpVsPCixSS. pic.twitter.com/UeLr4NEk6E — الجوازات السعودية (@AljawazatKSA) September 13, 2021

وأشارت المديرية إلى أن التسجيل سيتم إلكترونيا عبر نشرها لرابط مخصص لذلك، وذلك بغرض الإسراع في إجراءات دخولهم، وتقليل فترة الانتظار في منافذ الدخول.

وذكر بيان الجوازات السعودية أن الفئات المطلوب منها تسجيل اللقاحات إلكترونيا، هي مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملو التأشيرات الجديدة بأنواعها، والمقيمون ومرافقيهم.

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