العاهل السعودي يبعث برسالة شفوية للرئيس الجزائري

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، برسالة إلى الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، نقل الرسالة إلى تبون خلال استقباله في الجزائر، اليوم.

قام بنقل الرسالة سمو #وزير_الخارجية خلال استقبال الرئيس الجزائري له في القصر الرئاسي بالعاصمة الجزائرية اليوم.#واس pic.twitter.com/bVxOidl8dT — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 14, 2021

واستعرض الجانبان خلال استقبال وزير الخارجية السعودي في العاصمة الجزائرية، العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين والشعبين العربيين الشقيقين، وسبل تطويرها في المجالات كافة، وذلك إضافة إلى نقله رسالة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحث فيصل بن فرحان مع المسؤولين الجزائرين، وعلى رأسهم الرئيس عبدالمجيد تبون، تعزيز التعاون المشترك في العديد من الجوانب، على رأسها التعاون السياسي الثنائي الداعم لأمن واستقرار المنطقة، فضلا عن مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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