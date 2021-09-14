السعودية تبعث برسالة إلى مواطنيها في هيوستن الأمريكية

بعثت القنصلية السعودية في ولاية هيوستن الأمريكية، اليوم الثلاثاء، برسالة إلى مواطنيها في الولاية.

ونشرت القنصلية السعودية سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، قدمت من خلالها 7 نصائح للمواطنين المتضررين من إعصار "نيكولاس".

وطالبت الخارجية السعودية من خلال تغريدات قنصليتها في هيوستن، مواطنيها بالبقاء الآمن في المنازل، والتحقق من التلفزيون/الراديو أو من موقع مدينتهم على الإنترنت كل 30 دقيقة، بهدف الحصول على آخر تحديثات الطقس وتعليمات الطوارئ.

نصائح توجهها القنصلية للمواطنين المتضررين من إعصار (نيكولاس):

١.البقاء الآمن في المنازل،والتحقق من التلفزيون/الراديو أو من موقع مدينتك على الأنترنت كل ٣٠ دقيقة لأجل الحصول على آخر تحديثات الطقس وتعليمات الطوارئ.

٢.اتباع تعليمات الجهزة الامنية في عملية الإخلاء اذا تم الاعلان عنها — Saudi Consulate in Houston (@KSAconsulateHOU) September 14, 2021

وناشدت اتباع تعليمات الأجهزة الأمنية في عملية الإخلاء إذا تم الإعلان عنها، وضرورة تجنب الطرق والجسور المغمورة بالمياه، مع وجوب الابتعاد عن النوافذ والأبواب الزجاجية، إضافة إلى تجنب المشي أو القيادة عبر مياه الفيضانات، مع الابتعاد عن خطوط الكهرباء الساقطة، واستخدام مصباح يدوي بدلا من الشموع.

وكان المركز الوطني الأمريكي للأعاصير قد أكد أن العاصفة الاستوائية، نيكولاس، اشتدت في خليج المكسيك لتصير إعصارا مع اقترابها من السواحل الأمريكية، حيث تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية في المطارات حول ولاية هيوستن، كما أغلقت قناة هيوستن التابعة للمرفأ.

وأغلقت المدارس أبوابها منذ، أمس الإثنين، في وقت هرع السكان إلى محلات بيع المواد الغذائية ومحطات الوقود، استعدادا لأي طوارئ.

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