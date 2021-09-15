الحكومة المصرية تعقد قمة دولية بشأن البنية التحتية العام المقبل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، عقد بلاده قمة دولية بشأن البنية التحتية، العام المقبل.

وقال مدبولي، خلال كلمته بملتقى "بناة مصر"، اليوم الأربعاء، إنه سيتم عقد قمة دولية بعنوان "قمة مصر الدولية للبنية التحتية والاستدامة 2022".

وأشار رئيس الحكومة المصرية، إلى أن القمة لمناقشة قضايا التنمية العمرانية الشاملة وجودة البنية التحتية المستدامة في القارة الأفريقية والمنطقة العربية.

وأوضح مدبولي أن القمة الدولية تقرر عقدها العام المقبل 2022، وسيحدد الرئيس عبد الفتاح السيسي موعدها بالتنسيق مع رؤساء الدول العربية والأفريقية ورؤساء الحكومات.

وأكد رئيس الوزراء أن "القمة تهدف من الأساس لزيادة التعاون والاستثمار مع الأشقاء فى الدول العربية والأفريقية وهذا محور أساسي للحكومة المصرية كجزء لعودة القوة الناعمة لمصر في المنطقة".

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر موقع سبوتنيك.