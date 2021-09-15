ارتفاع إصابات كورونا في 5 دول بمنطقة شرق المتوسط

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأربعاء، في 5 دول بمنطقة شرق المتوسط.

أعلن الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط، تسجيل البلدان الخمس، وهي مصر، فلسطين، الصومال، سوريا، اليمن، ارتفاع إصابات كورونا لديها، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم" المصري.

وقال المنظري، إن هذه الدول، أبلغت عن ارتفاعات كبيرة في حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا، من بين بلدان الإقليم البالغ عددها 22 بلدا.

وأضاف أنه "بالنظر في المنحنى الوبائي يتضح أنه لا بد من تسريع عملية التطعيم، ومواصلة الالتزام بجميع تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية في جميع الدول".

وأشار المنظري، إلى أنه أبلغ إقليم شرق المتوسط، عن أكثر من 15 مليون حالة إصابة مؤكدة و278 ألف حالة وفاة بسبب "كوفيد-19"، حتى سبتمبر/ أيلول 2021.

وأوضح أن منطقة شرق المتوسط شهدت خلال الفترة الماضية انخفاضًا في العدد الإجمالي لحالات الإصابة والوفيات، ولكن الوضع لا يزال هشًّا ولا يمكن التنبؤ به.