تسجيل
13:40 GMT15 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الشرطة المصرية

    الأمن المصري يكتشف مغارة "أسلحة وذهب وآثار" داخل فيلا في التجمع

    © AP Photo / Nariman El-Mofty
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/09/1048321164_0:0:3071:1729_1200x675_80_0_0_a1f63719d1c33147c4045b49eafb8a5d.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109151050159015-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9/

    كشفت الشرطة المصرية تفاصيل العثور على ترسانة أسلحة وسبائك ذهبية وقطع يشتبه في أنها أثرية، داخل فيلا في التجمع الأول.

    وتمكنت مباحث الأموال العامة في محافظة القاهرة، كشفت تفاصيل الفيلا، وما يحدث فيها، وبحسب موقع "المصري اليوم"، تم التوصل إلى وجود تشكيل عصابي يتخذ من الفيلا مقرا لممارسة نشاطهم الإجرامي في النصب على الكثير من المواطنين.

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    مصر... تفاصيل ضبط تشكيل عصابي متخصص في سرقة أرصدة عملاء البنوك

    وأشار الموقع إلى أن ضباط مباحث الأموال العامة في مديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص، تبين من التحريات أن له معلومات جنائية وأنه يقيم في منطقة الزاوية الحمراء، وله محل سكن آخر في التجمع الأول داخل فيلا مستأجرة، وأنه قام بانتحال صفة شخص آخر، واشترك مع 6 أشخاص، 3 منهم مسجلين خطر".

    وأكدت التحريات أن عناصر التشكيل العصابي تخصصوا في النصب على راغبي شراء الآثار الفرعونية بعد استدراجهم إلى إحدى الفيلات.

    وأضافت التحريات أن المتهم قام باستئجار فيلا لعرض التماثيل الفرعونية المقلدة الموجودة بداخلها وكميات من العملات المقلدة على المواطنين لإقناعهم بتجارته في الآثار.

    وبحسب الموقع، اعترف قائد التشكيل العصابي المضبوط، أنه "كوّن تشكيلا من 6 أشخاص قاموا بالنصب على راغبي تجارة الآثار والعملة والأسلحة والمصوغات الذهبية".

    وكشف المتهم "أنه نجح في النصب على الكثير من المواطنين إلى أن تم ضبطه بمعرفة مباحث الأموال العامة بالقاهرة".

    ووفقا لمباحث الأموال العامة التابعة لمديرية أمن القاهرة، تم العثور داخل الفيلا على أوراق ثبوتية مزورة، من بينها "بطاقتي رقم قومي ورخصة قيادة باسم أحد الأشخاص ومثبت عليها صورة المتهم الأول، مزورة، وكارنيهين مزورين باسم أحد الأشخاص منسوب صدورهما لجهات حكومية ودولية".

    وكذلك تم ضبط مجموعة من الأوراق خالية البيانات منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية، وكذلك جواز سفر مزور منسوب صدوره إلى إحدى الدول باسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورة المتهم.

    وتم العثور كذلك داخل الفيلا على أسلحة وسبائك ذهبية (2 طبنجة غير مرخصة – عدد من الطلقات من ذات العيار – 3 طبنجات صوت بكل طبنجة خرينة تحوي 5 طلقات من ذات العيار – 2 جهاز لاسلكي خاص بأفراد حراسة المتهم – كمية من مخدر الشابو "الآيس" بقصد الإتجار – مجموعة كبيرة من التماثيل والقطع المختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها – 104 سبائك ذهبية".

    وأكدت مباحث الأموال العامة أنه تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

    انظر أيضا:

    حريق هائل في مصر والشرطة تفرض طوقا أمنيا لمحاصرته
    الشرطة المصرية تطارد سائقا متهورا يسير بسرعة جنونية... فيديو
    الشرطة المصرية تنشر فيديو تحرير "طفل الغربية" المختطف
    الشرطة المصرية تنشر فيديو لعملية تحرير طفل مختطف آخر
    الشرطة المصرية تتحفظ على حسن شاكوش في الساحل الشمالي
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المدير العام لشركة آبل تيم كوك يكشف الستار عن أيفون 13 الجديد ونسخ مطورة من أيباد في أبل بارك في كوبيرتينو، كاليفورنيا، 14 سبتمبر 2021
    موسم الخريف والجديد من شركة "أبل"
    بيروقراطية فرط صوتية
    بيروقراطية فرط صوتية
    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك