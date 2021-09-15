الأمن المصري يكتشف مغارة "أسلحة وذهب وآثار" داخل فيلا في التجمع

كشفت الشرطة المصرية تفاصيل العثور على ترسانة أسلحة وسبائك ذهبية وقطع يشتبه في أنها أثرية، داخل فيلا في التجمع الأول.

وتمكنت مباحث الأموال العامة في محافظة القاهرة، كشفت تفاصيل الفيلا، وما يحدث فيها، وبحسب موقع "المصري اليوم"، تم التوصل إلى وجود تشكيل عصابي يتخذ من الفيلا مقرا لممارسة نشاطهم الإجرامي في النصب على الكثير من المواطنين.

وأشار الموقع إلى أن ضباط مباحث الأموال العامة في مديرية أمن القاهرة تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص، تبين من التحريات أن له معلومات جنائية وأنه يقيم في منطقة الزاوية الحمراء، وله محل سكن آخر في التجمع الأول داخل فيلا مستأجرة، وأنه قام بانتحال صفة شخص آخر، واشترك مع 6 أشخاص، 3 منهم مسجلين خطر".

وأكدت التحريات أن عناصر التشكيل العصابي تخصصوا في النصب على راغبي شراء الآثار الفرعونية بعد استدراجهم إلى إحدى الفيلات.

وأضافت التحريات أن المتهم قام باستئجار فيلا لعرض التماثيل الفرعونية المقلدة الموجودة بداخلها وكميات من العملات المقلدة على المواطنين لإقناعهم بتجارته في الآثار.

وبحسب الموقع، اعترف قائد التشكيل العصابي المضبوط، أنه "كوّن تشكيلا من 6 أشخاص قاموا بالنصب على راغبي تجارة الآثار والعملة والأسلحة والمصوغات الذهبية".

وكشف المتهم "أنه نجح في النصب على الكثير من المواطنين إلى أن تم ضبطه بمعرفة مباحث الأموال العامة بالقاهرة".

ووفقا لمباحث الأموال العامة التابعة لمديرية أمن القاهرة، تم العثور داخل الفيلا على أوراق ثبوتية مزورة، من بينها "بطاقتي رقم قومي ورخصة قيادة باسم أحد الأشخاص ومثبت عليها صورة المتهم الأول، مزورة، وكارنيهين مزورين باسم أحد الأشخاص منسوب صدورهما لجهات حكومية ودولية".

وكذلك تم ضبط مجموعة من الأوراق خالية البيانات منسوب صدروها لإحدى الجهات الحكومية، وكذلك جواز سفر مزور منسوب صدوره إلى إحدى الدول باسم أحد الأشخاص ومثبت عليه صورة المتهم.

وتم العثور كذلك داخل الفيلا على أسلحة وسبائك ذهبية (2 طبنجة غير مرخصة – عدد من الطلقات من ذات العيار – 3 طبنجات صوت بكل طبنجة خرينة تحوي 5 طلقات من ذات العيار – 2 جهاز لاسلكي خاص بأفراد حراسة المتهم – كمية من مخدر الشابو "الآيس" بقصد الإتجار – مجموعة كبيرة من التماثيل والقطع المختلفة الأشكال والأحجام يشتبه في أثريتها – 104 سبائك ذهبية".

وأكدت مباحث الأموال العامة أنه تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.