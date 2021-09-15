الأردن: نسعى لنكون مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بأشكالها كافة

أكدت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، اليوم الأربعاء، أن الأردن يسعى لأن يكون مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بأشكالها كافة.

وقالت زواتي خلال افتتاح مؤتمر المياه والطاقة: "نسعى لجعل الأردن مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة، ومن هذه المشاريع أنبوب نقل النفط من العراق إلى العقبة، وتوصيل الطاقة الكهربائية إلى العراق ولبنان، وكذلك استقبال سفن من النفط الخام وتصديرها إلى دول مجاورة، وربما استيراد بترول من العراق وإعادة تكريره في مصفاة البترول الأردنية ومن ثم إعادة تصديره، وإيصال الطاقة إلى لبنان"، مبيّنة أنّ هذا ما يعنيه أن نكون مركزاً إقليمياً لتبادل الطاقة.

استضفنا اليوم الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي،(#مصر #الأردن #سوريا #لبنان)، واتفقنا في اجتماع #عمان على إيصال الغاز الطبيعي المصري إلى الجمهورية اللبنانية عبر الأردن وسوريا، وتقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ ذلك. pic.twitter.com/CMZ5WtGPfE — Hala Zawati (@hzawati) September 8, 2021

وأضافت الوزيرة أن عمان ستقوم بتصدير الغاز المصري عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، والعمل على شبكة الكهرباء لتعزز الخط الرابط مع العراق، وكذلك مع فلسطين، الذي سيبدأ العمل العام المقبل، إضافة إلى تعزير الربط مع الجانب المصري.

وأشارت زواتي إلى أن الأردن يستورد ما نسبته 88% من الطاقة التي يستخدمها، بانخفاض 8% منذ عام 2014.

وكشفت عن توجه بلادها لتوسعة استخدام الغاز في البلاد، عبر إيصال الغاز عبر الأنابيب إلى المنازل والمناطق الصناعية، فيما تسير الحكومة بخطوات ثابتة لاستخدام الغاز كوقود لوسائل النقل، مبينة أنه تُوضع التشريعات اللازمة لذلك، وبعد فترة ستوفّر البنية التحتية لذلك.

وأشارت زواتي إلى أنّ استراتيجية الطاقة في الأردن من 2020 إلى 2030 اعتمدت 4 محاور رئيسة تتمثل بأمن التزود بالطاقة وتوافر الطاقة بأسعار مقبولة (خفض كلفة الطاقة) والاستدامة، إضافة إلى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية، تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية من خلال رفع نسبة إسهام الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء من 21% عام 2020، لتصبح 31% عام 2030.