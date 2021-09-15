إعدام مصري في السعودية لاتهامه بقتل زوجته وحرق جثتها

نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام بحق مصري متهمة إياه بقتل زوجته.

وصرحت الوزارة في بيان لها، إنه تم تنفيذ حكم القصاص حدا في الجاني عصام.م، مصري الجنسية، لقتله زوجته، وذلك بضربها وخنقها وإحراق جثمانها بقصد إخفائها، وفقا لموقع "العربية.نت".

وأوضح البيان، أن "سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته".

وأضاف البيان أنه بإحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية صدر بحقّه صكٌ يتضمّن ثبوت إدانة المدعى عليه بقتل المجني عليها عمداً وعدواناً غيلة، وهي في مأمن منه والحكم عليه بالقتل حداً، وأيّد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا.

وأشار البيان إلى "صدور أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعا، وأيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني "عصام" اليوم الأربعاء، بسجون منطقة المدينة المنورة".

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