الجيش اليمني يعلن صد هجوم لجماعة "أنصار الله" وتكبيدها خسائر شمالي البيضاء

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله"، في معارك في محافظة البيضاء.

القاهرة– سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، أن "قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية (كيان قبلي موالٍ للجيش)، تمكنت من كسر هجوم للحوثيين في جبهة نَاطِع (شمال البيضاء)، وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

وقالت إن "المعارك انتهت بفرار الحوثيين بعد سقوط العديد من عناصرهم بين قتيل وجريح، وإحراق عدد من آلياتهم بنيران الجيش".

وأشارت إلى "استهداف مدفعية الجيش بقصف مكثف تجمعات وتحركات للحوثيين في مواقع متفرقة من جبهة نَاطِع وألحقت بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة".

في وقت سابق من اليوم، سيطرت الجماعة على مركز مديرية الصومعة شرق البيضاء وذلك عقب سيطرتها على جبهة الحازمية ومناطق في المديرية ذاتها، وقرى في مديرية مكيراس المحاذية لها تطل على مناطق في محافظة أبين جنوب اليمن.

وجاء ذلك إثر عملية عسكرية واسعة استهدفت الجيش اليمني، أوقعت العديد من القتلى والجرحى من الجانبين، حسب ما أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك".

في منتصف تموز/ يوليو الماضي، أعلنت جماعة "أنصار الله" استعادة مناطق في مديريتي الصومعة والزاهر شرق وغرب البيضاء بمساحة 100 كيلومتر مربع خلال عملية أطلقت عليها اسم "النصر المبين".

وقالت الجماعة إنها أوقعت 350 قتيلا و560 مصابا في صفوف الجيش اليمني وإلى جانب "تكفيريين"، علاوة على تدمير وإعطاب 29 مدرعة وآلية، وذلك بعد أيام من إعلان الجيش اليمني السيطرة على تلك المناطق.