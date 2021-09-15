السيسي: مستعدون لنقل خبراتنا التنموية للعراق ونرفض التدخل في شؤونه

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، عن استعداد بلاده لنقل خبراتها التنموية إلى العراق لاستعادة دوره العربي والإقليمي.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي يزور القاهرة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأكد السيسي حرص مصر على استمرار تعزيز التعاون مع العراق في المجالات كافة "استثماراً لقوة الدفع الحالية التي تشهدها العلاقات المشتركة وتبادل الزيارات لكبار المسئولين بالبلدين، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع مملكة الأردن الشقيقة".

وأبدى الرئيس المصري استعداد بلاده لنقل خبرتها التنموية إلى العراق لدعم جهود الحكومة العراقية وبهدف "استقرار العراق واستعادة مكانته التاريخية ودوره العربي والإقليمي الفاعل وترسيخ موقعه في العالم العربي".

وشدد السيسي على رفض مصر لجميع أشكال التدخلات الخارجية في شؤون العراق، انطلاقا من "الاحترام المتبادي لسيادة الدول والامتناع غير المشروط عن التدخل في شؤونها الداخلية".

وأكد على الأهمية البالغة للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في العاشر من الشهر المقبل "في رسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق وتقوية مؤسساته الوطنية".

بدوره، ثمن الحلبوسي "دور مصر الداعم في استعادة الاستقرار بالعراق، ومساهماتها في تنميته وترسيخ أمنه، وذلك في اطار نهج مصر الثابت تجاه الأمة العربية وكذلك على الصعيد الإقليمي".

وأعرب رئيس مجلس النواب العراقي على تطلعه في تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات "والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال التنمية وبناء مؤسسات الدولة".