السيسي يحقق حلم المصرية التي تعمل في مهنة الحدادة... فيديو

استجاب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لمناشدة بوسي سعد، التي تعمل في مهنة الحِدادة في مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية شمالي مصر.

وخلال مداخلة هاتفية على التلفزيون المصري، وجّه السيسي الشكر إلى السيدة المصرية، قائلا: "تحت أمرك وأمر كل المصريين"، في استجابة لمناشدتها بتوفير شقة وورشة لها.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أشكر بوسي على جديتها، وهي سيدة بنت بلد لا تتخلى عن أسرتها وتكافح في مهنة قاسية وصعبة"، مضيفا أنه يعمل وهو يشاهد التلفزيون وعندما يجد حاجة قريبة منه يقول فرصة إنه يتحدث.

>> يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن.