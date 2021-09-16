وصول صهاريج المازوت الإيراني إلى لبنان...فيديو

وصل، صباح اليوم الخميس 16 سبتمبر/أيلول، عدد من الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى منطقة حوش السيد علي في الهرمل، قادمة من سوريا.

وتداول عددا من الناشطين مقاطع فيديو تظهر عددا كبير من الصهاريج تدخل المنطقة وسط تواجد للهيئة الصحية الإسلامية، فيما أكد شهود عيان لـ"سبوتنيك" وصول الصهاريج.

وصول صهاريج المازوت الإيراني الآن إلى منطقة حوش السيد علي - الهرمل.💛 pic.twitter.com/mv3Hli8t8N — hasan bdeir || حسن بدير (@hasan_bdeirr) September 16, 2021

وكان قد صدر يوم أمس الأربعاء بيان عن الأمين العام لـ"حزب الله اللبناني" حسن نصر الله بيان قال فيه "لقد اطّلعت على التحضيرات الشعبية والإعلامية القائمة في منطقة بعلبك الهرمل لاستقبال قافلة الصهاريج ‏الناقلة للوقود يوم الخميس وأنا أعرف حجم التفاعل الشعبي الكبير والصادق من قبل أهلنا الشرفاء مع هذه ‏الخطوة، فإنني أولاً أشكر لهم هذا التفاعل وهذا الاحتضان المتواصل منذ عشرات السّنين، وثانياُ أرجو منهم ‏ومن الأخوة المسؤولين في حزب الله في المنطقة عدم القيام بأي تجمعات شعبية أثناء مرور القافلة وذلك حفاظاً ‏على سلامة الجميع وراحتهم وتسهيلاً لعملية النقل في أفضل ظروف ممكنة، أكرر شكري لمحبتكم واعتزازكم".

#BREAKING Between 70 and 80 tankers carrying diesel fuel oil are on their way to Baalbek 🇱🇧 from the #Syrian port of Baniyas 🇸🇾 , where the first #Iranian vessel 🇮🇷 docked on Sunday. Distribution to #Lebanon's hospitals and other key services begins Thurs 16 Sept. pic.twitter.com/AlgjOwTP41 — INTELSky (@Intel_Sky) September 16, 2021

وكان قد أكد نصر الله، مساء الاثنين الماضي، إن "الباخرة الأولى وصلت إلى مرفأ بانياس ليلة الأحد الماضي عند الساعة الثانية والنصف، وبدأت بتفريغ الحمولة على أن يبدأ نقل هذه المادة إلى البقاع يوم الخميس، وسيتم النقل الى منطقة بعلبك الى خزانات محددة ومنها سيتم توزيعها إلى باقي المناطق، لافتاً إلى أن الباخرة الثانية تحمل مادة البنزين وخلال أيام ستصل إلى مرفأ بانياس والباخرة الثالثة بدأت بتحميل مادة البنزين واتفقنا على باخرة رابعة تحمل مادة المازوت".

ويشهد لبنان أزمة محروقات شلت مختلف القطاعات الحيوية والأساسية فيه، فيما يتواصل الخلاف بين حاكم مصرف لبنان الذي أعلن رفع الدعم عن المحروقات ورئاستي الجمهورية والحكومة اللتين ترفضان هذا القرار، دون التوصل إلى حل من شأنه أن يخفف من حدة الأزمة