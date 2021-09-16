وزير الخارجية العراقي يبحث مع وزراء مجلس التعاون الشبكة الكهربائية وتزويد بلاده بالطاقة

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وستتركز المباحثات بين وزير الخارجية العراقي والأطراف العربية المشاركة في الاجتماع، على العلاقات الاقتصادية والتجارية ودور الشركات الخليجية في الاستثمار في القطاعات المختلفة في العراق، بحسب ما نشرت صفحة وزارة الخارجية العراقية على "تويتر".

وزير الخارجيّة يصل الرياض للمُشارَكة في إجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجيّ



بدعوة من الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي @GCCSG،وصلَ وزير الخارجيَّة فؤاد حسين @Fuad_Hussein1 إلى المملكة العربيّة السعوديّة؛للمُشارَكة في اجتماع وزراء خارجيَّة دول مجلس التعاون الخليجي pic.twitter.com/x8jSrex7Wm — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) September 16, 2021

كما سيبحث الوزير موضوعة الربط مع الشبكة الكهربائية الخليجية وتزويد العراق من خلالها بالطاقة.

كما سيبحث السيّد الوزير مُوضوعة الربط مع الشبكة الكهربائيّة الخليجيّة وتزويد العراق من خلالها بالطاقة.

هذا وسيلتقي السيّد الوزير بالعديد من وزراء الدول الخليجيّة في مُباحثات ثنائيَّة للتباحث حول العلاقات بين العراق والدول المعنية. — وزارة الخارجية العراقية (@Iraqimofa) September 16, 2021

وسيلتقي الوزير بالعديد من وزراء الدول الخليجية في مباحثات ثنائية للتباحث حول العلاقات بين العراق والدول المعنية.