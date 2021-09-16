إعلام: صدور مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فينيانوس

أشارت تقارير إعلامية لبنانية إلى صدور مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فينيانوس بعد تغيبه عن حضور جلسة اليوم أمام المحقق العدلي طارق البيطار.

وبحسب ما نشرت قناة الجديد على "تويتر"، فقد صدرت مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فينيانوس بعد تغيّبه عن حضور جلسة اليوم أمام المحقق العدلي طارق البيطار.

معلومات "الجديد": صدور مذكرة توقيف غيابية بحق الوزير السابق يوسف فينيانوس بعد تغيّبه عن حضور جلسة اليوم أمام المحقق العدلي طارق البيطار — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) September 16, 2021

يذكر بأن المحقق العدلي، طارق بيطار، تبنى الادعاءات التي أصدرها المحقق السابق القاضي فادي صوان، بحق على دياب والوزراء الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فينيانوس.

وتشمل التهم الموجهة إليهم، بحسب المحقق العدلي "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل"، إضافة "إلى جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود نيترات الأمونيوم "ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلد خطر الانفجار"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

ووقع انفجار في مرفأ بيروت، في 4 أغسطس/ آب 2020، أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف، وتدمير عدة أحياء في المدينة، كما تسبب في خسائر قدرت بـ7.4 مليار دولار.