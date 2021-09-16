الغويل يشيد بالعلاقات المصرية الليبية

وجه وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا سلامة الغويل، الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية في مصر وليبيا على روح التعاون الإيجابي، وذلك خلال أعمال اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية.

وقال الغويل، في كلمة له، "لا يسعني في هذا المقام إلا أن أشكر السادة الحضور، وهذا الاجتماع امتدادا للنفس الإيجابي الذي ينطلق من الإرادة السياسية الحقيقية"، مضيفا أن "الواقع الإيجابي الذي نعيشه اليوم هو نِتاج إرادة القيادة السياسية التي تعي ما تفعل في البلدين".

وأشاد بحجم الزخم العمراني الموجود في جمهورية مصر العربية، قائلا "وحدة قياس لكل من هو منتمي لوطنه". وأشار إلى أهمية الجانب التنموي وبناء الشعوب وارتباط القيادات السياسية بمسؤولياتها، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل الفريق الفني من الجانبين والذين ساهموا في الوصول لنتائج مطمئنة.

يأتي ذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة، لتعزيز العلاقات المشتركة في كل المجالات، وخلال أبريل/ نيسان الماضي قام رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بزيارة لدولة ليبيا، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى وتم خلال الزيارة توقيع 11 مذكرة تفاهم في مختلف مجالات التعاون بين البلدين.

جدير بالذكر أن أعمال اللجنة العليا المصرية الليبية المشتركة عُقدت قبل ذلك عشر دورات آخرها في ديسمبر/ كانون الأول 2009، وترتبط مصر وليبيا بمجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية تغطي كل مجالات التعاون بين البلدين ويبلغ عددها نحو 60 وثيقة.

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