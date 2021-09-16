الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الخميس، وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود.

ونشر الديوان الملكي تغريدة جديدة له بحسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلالها وفاة والدة الأمير عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود، موضحا أنه سيصلى عليها اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الفرقان بمدينة الدمام، حسب "وكالة الأنباء السعودية".

#الديوان_الملكي : وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.https://t.co/7CAeVIsrIh#واس pic.twitter.com/ONAjp6IKx6 — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 16, 2021

ودعا الديوان الملكي السعودي في بيانه المنشور، أن يتغمد الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنها فسيح جناته.

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