تسجيل
11:33 GMT16 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

    خبير أمني: مقتل زعيم "داعش" في منطقة الصحراء الكبرى يخدم حملة ماكرون الرئاسية

    © AP Photo / John Thys
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086010_0:308:3033:2014_1200x675_80_0_0_ea12325f13ea3e8e0a6e0ee6282065a6.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109161050166268-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89-%D9%8A%D8%AE%D8%AF%D9%85-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/

    يرى الخبير الأمني الجزائري أكرم خريّف، أن مقتل قائد تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في منطقة الصحراء الكبرى، عدنان أبو وليد الصحراوي، ضربة موجعة للتنظيم، وستستفيد منها حملة إيمانويل ماكرون الرئاسية القادمة.

    الجزائر- سبوتنيك. وقال خريّف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إن أنباء قتل أبو الوليد الصحراوي انتشرت منذ أسبوعين. كان هناك حديث عن مقتله أو على الأقل استهدافه، منذ 15 عشر يوما على الأقل، بعملية عسكرية كبيرة في المنطقة الحدودية بين النيجر ومالي قرب منطقة ميناكا، دون أن تكشف حينها الجهة المسؤولة عن هذه العملية".

    وأضاف: "فرنسا تركز الآن على المثلث الحدودي، وعلى جنوب مالي أكثر من تركيزها على الشمال. وهذا بعد إعلان خطة الانسحاب من مالي. بقية الجيش الفرنسي هناك، سيركز جهوده على "داعش" أكثر من تركيزه على القاعدة".

    وتابع الخبير الجزائري، قائلا: "لا يمكننا ربط تصفية الإرهابي أبو وليد الصحراوي بالانتخابات الفرنسية بالضرورة. لكن بالفعل هذا الحدث سيخدم حملة ماكرون على بعد ثمانية أشهر من موعد من الانتخابات الرئاسية".

    الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيروت، لبنان 6 أغسطس 2020
    © REUTERS / POOL
    فرنسا تعلن أن قواتها قتلت زعيم "داعش" في منطقة الصحراء الكبرى
    وعن تبعات مقتل الصحراوي، اعتبر خريّف أن تصفيته ضربة موجعة للتنظيم في الصحراء الكبرى، الذي يعد أكبر وأخطر جماعة إرهابية، بالنظر لتشعباتها الدولية الكثيرة، وتقاطعها مع جماعات إرهابية كبرى.

    وأوضح خريّف أن التنظيم، الذي قاده الصحرواي، يعتمد "سياسة الأرض المحروقة"، في مسعى تدميري متواصل للمنطقة الحدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، "ويمكن اعتبارها تهديدا وجوديا كبيرا لبعض الدول"، على حد تعبيره.

    وقال خريّف في هذا الصدد: "مصرع الصحراوي سيكون له أثر حقيقي على المنظمة. من المؤكد أن الجماعة الإرهابية ما زالت حية، لكن مقتله سيؤثر سلبا، خاصة من الناحية الرمزية، فنحن أمام مؤسس والمخطط الرئيس لهذه الجماعة وأصحاب فكرة توسيعها".

    وعن القدرات المتبقية لتنظيم الدولة، قال: "أعتقد أن تنظيم الدولة ما زال بمقدروه لعب دورا في هذه المنطقة، ربما مع انتشار أكبر على طول الحدود مع النيجر وتحديدا في الحدود الجنوبية، مع إمكانية حدوث  تنسيق مع  تنظيم بوكو حرام، في نيجيريا والكاميرون".

    ورغم مقتل الصحراوي، توقّع الخبير الأمني الجزائري زيادةً في وتيرة الهجمات الإرهابية، "كون العديد من دول المنطقة تعيش حالة فشل أمني كبير".

    وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، أن القوات الفرنسية قتلت عدنان أبو وليد الصحراوي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في منطقة الصحراء الكبرى.

    ما القدرات العسكرية لدول الساحل الأفريقي؟
    © Sputnik
    ما القدرات العسكرية لدول الساحل الأفريقي؟

    انظر أيضا:

    قتلى وجرحى للتحالف في قصف مكثف لـ"أنصار الله" بالساحل الغربي
    محكمة فرنسية تنظر في قضية دبلوماسي تعرض للقتل قبل 14 عاما في ساحل العاج... المتهمة زوجته
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طاقم Inspiration4 المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021
    سياح "إلون ماسك" إلى الفضاء... رحلة باهظة الثمن بهدف نبيل
    بيروقراطية فرط صوتية
    بيروقراطية فرط صوتية
    قدرات جيش كوريا الشمالية بعد 73 عاما من تأسيس الجمهورية
    قدرات جيش كوريا الشمالية بعد 73 عاما من التأسيس
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك