الصحة المصرية تكشف حقيقة رفض مستشفيات حكومية استقبال حالات مرضية

كشف مجلس الوزراء المصري حقيقة ما تم تداوله بشأن رفض المستشفيات الحكومية استقبال الحالات المرضية نتيجة ضعف الطاقة الاستيعابية لها ووجود عجز في الأسرّة تزامناً مع الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

ووفقا للحساب الرسمي لمجلس الوزراء على "فيسبوك"، تواصل المركز الإعلامي للمجلس مع وزارة الصحة والسكان، وأكدت أن هذه "شائعة"، وشددت على استعداد وجاهزية كافة المستشفيات الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية، لاستقبال جميع الحالات المرضية، بما فيها الحالات المصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن المستشفيات الحكومية تقوم بتحويل الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا إلى المستشفيات المخصصة لعلاج فيروس كورونا فور إجراء الفحوصات اللازمة لها وثبوت إصابتها بالفيروس.

وقالت وزارة الصحة إن نسب الإشغال بتلك المستشفيات تسير وفق معدلات طبيعية، سواء على مستوى الأسرّة العادية أو العناية المركزة، أو أجهزة التنفس الصناعي.

ولفتت إلى توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية اللازمة بالمستشفيات، بالإضافة إلى توفير لقاحات فيروس كورونا بكافة مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، لتطعيم المواطنين وتقليل فرص الإصابة بالفيروس.

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