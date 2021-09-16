العراق: نرحب بكافة مبادرات مجلس التعاون الخليجي للحوار

رحبت الخارجية العراقية، اليوم الخميس 16 سبتمبر/ أيلول، بكافة مبادرات مجلس التعاون الخليجي، للحوار الاستراتيجي.

وأشارت الخارجية العراقية، إلى أنها ترحب بكافة مبادرات الحوار الاستراتيجية، للتعاون بينها وبين الدول الخليجية.

وأوضحت الخارجية العراقية أنها اتفقت مع سلطنة عمان، على انعقاد اللجنة المشتركة بينهما في شهر مارس/ آذار المقبل لتعزيز العلاقات.

وكان مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي قد أكد أن الربط الكهربائي مع دول الخليج سيتم إنجازه العام المقبل 2022.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية قال الكاظمي: "الربط الكهربائي مع دول الخليج سينجز في عام 2022"، مؤكدا ضرورة إعادة هيكلة قطاع الكهرباء وترتيبه من جديد.