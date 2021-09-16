الحكومة اللبنانية تتخذ "معا للإنقاذ" شعارا لها

أقرت الحكومة اللبنانية، البيان الوزاري بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة، متخذة "معا للإنقاذ" شعارا لها.

وقال وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، ونقلت عنه الرئاسة اللبنانية، إنه "تم إقرار البيان الوزاري بالإجماع مع بعض التعديلات الطفيفة، وشعار الحكومة [معاً للإنقاذ]".

وزير الاعلام بعد جلسة مجلس الوزراء: اقرار البيان الوزاري بالاجماع مع بعض التعديلات الطفيفة، وشعار الحكومة "معاً للإنقاذ" — Lebanese Presidency (@LBpresidency) September 16, 2021

وأقرت الرئاسة بانتهاء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، بعد أن شكر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعضاء اللجنة والوزراء الذين شاركوا على التعاون الذي أبدوه، متمنياً أن تسود هذه الروح دائماً من أجل مصلحة لبنان.