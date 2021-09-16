هل تمت إقالة وكيل الأزهر بسبب خطاب عن إسرائيل... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لوكيل الأزهر الشريف السابق الدكتور عباس شومان يهاجم فيه إسرائيل، وعلق بعضهم أن شومان أقيل على خلفية هذا الفيديو.

ودعا شومان في الفيديو إلى تعليم أبناء المسلمين كل ما يخص القضية الفلسطينية وتاريخها، و"الاعتداءات الصليبية وغيرها وانتهاء بهذا الكيان السرطاني (إسرائيل) الذي زُرع في أرض العرب".

وقل أحد المعلقين على الفيديو إن الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر تمت إقالته على خلفية ما جاء في هذا الفيديو الذي حصد آلاف المشاركات ومئات آلاف من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اقالة الشيخ الدكتور /عباس وكيل الأزهر بعد كلمته كما كان متوقعا pic.twitter.com/UtOXFuzHiM — Faysal Abdelsaterفيصل عبد الساتر (@faysalabdlsater) August 29, 2021

​لكن تبين أن هذا الزعم غير صحيح، حيث ظل شومان في منصبه وكيلا للأزهر 9 أشهر بعد هذا الخطاب الذي ألقاه في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس.

وكان شومان قد ألقى هذا الخطاب في كانون الثاني/ يناير عام 2018، وهو منشور بالكامل على قناة الأزهر الشريف على موقع يوتيوب.

وفي أيلول/ سبتمبر 2017، صادق الرئيس المصري على تجديد تعيين شومان وكيلا للأزهر لمدة عام، وظل في منصبه لحين انتهاء هذه المدة في أيلول/ سبتمبر.