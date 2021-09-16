توأم فلسطيني من الشيخ جراح ضمن قائمة "أهم 100 شخصية مؤثرة"

أدرجت مجلة "تايم" الأمريكية، توأما فلسطينيا من حي الشيخ جراح في قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2021.

واختارت "تايم" التوأم، الناشطين الفلسطيين، منى ومحمد الكرد، في قائمتها التي تحظى باهتمام عالمي، لتزويدهما العالم بنافذة بشأن أحوال العيش تحت الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية.

وأشارت مجلة "تايم" في ملخصها عن التوأم منى ومحمد الكرد أنهما "أصبحا وجه حملة لوقف عمليات الإخلاء الفلسطينية من أحد أحياء القدس الشرقية المضطربة، وساعدا في إحداث تحول دولي في الخطاب فيما يتعلق بإسرائيل وفلسطين".

وتابعت منوهة: "لقد أصبحا يتمتعان بشخصية كاريزمية وجريئة، كما أنهما أصبحا أبرز الأصوات لأولئك المهددين بفقدان منازلهم في حي الشيخ جراح، وساعد تنظيمهم في جميع أنحاء العالم على إلهام الشتات الفلسطيني لتجديد الاحتجاجات ضد إسرائيل".

"Through online posts and media appearances, sibling activists Mohammed (@m7mdkurd) and Muna El-Kurd provided the world with a window into living under occupation in East Jerusalem this spring," writes @sanya_mansoor #TIME100 https://t.co/N48T1QqKi9 — TIME (@TIME) September 15, 2021

وظلت عائلة الكرد تحارب لأكثر من عقد من الزمان مع العشرات من جيرانها في حي الشيخ جراح ضد إمكانية إخلاء منازلهم قسريا من قبل المستوطنين الإسرائيليين.

وكانت محاكم إسرائيلية قد أصدرت قرارات إخلاء لمنازل في الحي شيدها فلسطينيون عام 1956، انطلاقا من مزاعم جمعيات استيطانية إسرائيلية بأن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948.

يشار إلى أن قائمة مجلة "تايم" الأمريكية، التي طرحت أمس الأربعاء، تضم العديد من الشخصيات العامة، مثل رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، والمغنية الأمريكية بريتني سبيرز، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ومؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، ورئيس شركة "أبل" الأمريكية تيم كوك.

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