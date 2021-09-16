تسجيل
17:04 GMT16 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    سبوتنيك تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة (المزيريب) الحدودية مع الأردن

    "سبوتنيك" تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة المزيريب الحدودية مع الأردن... صور

    © Sputnik . Firas Al Ahmad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050169559_0:0:3641:2048_1200x675_80_0_0_8253c429b40db90853106a8f00de31fe.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109161050170513-%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%86%D9%8A%D9%83-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    بدأت وحدات الجيش السوري والأجهزة الأمنية بالانتشار في بلدة المزيريب المتاخمة للحدود الأردنية في ريف درعا الغربي، وقامت بتثبيت نقاط حاكمة في محيط البلدة وكافة المحاور والطرق المحيطة بها، وذلك بعد انتهاء وحدات الهندسة من عمليات التمشيط ضمن أحيائها.

    واكب مراسل "سبوتنيك" دخول الجيش السوري إلى المزيريب، مشيرا إلى شيوع الارتياح في أرجاء البلدة التي عانت فلتانا أمنيا لسنوات طويلة، إبان سيطرة المجموعات المسلحة عليها عام 2013، فيما أكد الأهالي أن عمليات التمشيط ستزيح عن كاهلهم المخاطر التي يعانونها جراء انتشار مخلفات الحرب عشوائيا في مزارعهم وأحيائهم.

    ولفت أحد وجهاء البلدة أن عمليات التسوية تجري بكل يسر لكل من يرغب، وذلك بعد تسليم السلاح، ولجميع الفارين من الخدمة العسكرية والمتخلفين عنها.

     

    سبوتنيك تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة (المزيريب) الحدودية مع الأردن
    © Sputnik . Firas Al Ahmad
    "سبوتنيك" تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة (المزيريب) الحدودية مع الأردن

    وتوازى انتشار الجيش مع العمل على إعادة مؤسسات الدولة السورية إلى البلدة والتي كانت بدايتها من إعادة تفعيل (مركز ناحية المزيريب) وسط البلدة، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق الأنظمة والقوانين.

     

     

    سبوتنيك تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة (المزيريب) الحدودية مع الأردن
    © Sputnik . Firas Al Ahmad
    "سبوتنيك" تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة (المزيريب) الحدودية مع الأردن

    العميد ضرار الدندل، قائد شرطة محافظة درعا، قال في تصريح لمراسل "سبوتنيك" أثناء عملية افتتاح مركز الناحية: تم الانتهاء من عمليات تسليم السلاح وانتشار الجيش وإزالة كل أشكال الفوضى والإرهاب.

     

     

    سبوتنيك تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة (المزيريب) الحدودية مع الأردن
    © Sputnik . Firas Al Ahmad
    "سبوتنيك" تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة (المزيريب) الحدودية مع الأردن

    وأعلن العميد الدندل دخول البلدة في مرحلة جديدة يسودها القانون وسلطة الدولة، مؤكدا الدور الكبير للجيش الروسي في دعم عملية محاربة الإرهاب وإنجاز اتفاقات المصالحة في محافظة درعا لإعادة الأمن والأمان والاستقرار لكافة المناطق معبراً عن عميق الشكر للدور الروسي في كافة المحافل.

     

     

    سبوتنيك تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة (المزيريب) الحدودية مع الأردن
    © Sputnik . Firas Al Ahmad
    "سبوتنيك" تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة (المزيريب) الحدودية مع الأردن

    وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أشار ضابط في الجيش العربي السوري لدى دخوله إلى البلدة، إلى حفاوة استقبال الاهالي للجيش، معتبرا ذلك خير دليل على محبتهم لجيش الوطن وشعورهم بالأمان المطلق مع انتشار نقاطه، لافتاً إلى أن توجيهات القيادة العسكرية حازمة بضرورة تقديم كل أشكال الدعم والمساعدة للأهالي لإحلال الأمن والاستقرار وبناء النسيج الاجتماعي المتماسك الذي حاولت بعض الأيادي الخارجية تمزيقه.

    الضابط الذي الذي كانت وحدته أول الداخلين للبلدة، أضاف أن أن وعي الأهالي والتحامهم مع جيشهم كانت سر الصمود بوجه كل أشكال الفوضى والإرهاب.

     

    سبوتنيك تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة (المزيريب) الحدودية مع الأردن
    © Sputnik . Firas Al Ahmad
    "سبوتنيك" تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة (المزيريب) الحدودية مع الأردن

    هذا وكان صباح اليوم قد شهد بدء تنفيذ عمليات التفتيش والتمشيط ضمن أحياء بلدة المزيريب بريف درعا الغربي تنفيذاً لاتفاق التسوية الذي تم تزامناً مع انتشار نقاط الجيش العربي السوري بمحيط المزيريب وجميع الطرق المؤدية لها في حين يتم استكمال عملية تسليم السلاح وتسوية الأوضاع في مركز التسوية الذي تم إحداثه في مقر المجلس البلدي للبلدة.

    سبوتنيك تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة (المزيريب) الحدودية مع الأردن
    © Sputnik . Firas Al Ahmad
    "سبوتنيك" تواكب دخول الجيش السوري إلى بلدة (المزيريب) الحدودية مع الأردن

    وتسلمت الجهات الأمنية العديد من قطع الأسلحة التي كانت بحوزة المسلحين ومن بين الأسلحة التي تم تسليمها بنادق آلية من نوع كلاشنكوف وقاذفات محمولة على الكتف مضادة للدروع وصناديق ذخيرة متنوعة، كما تم يوم الأمس تسوية أوضاع أكثر من 250 شخصاً بينهم مسلحون وعسكريون فارون ومتخلفون عن الخدمة العسكرية.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طاقم Inspiration4 المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021
    سياح "إلون ماسك" إلى الفضاء... رحلة باهظة الثمن بهدف نبيل
    بيروقراطية فرط صوتية
    بيروقراطية فرط صوتية
    عدنان أبو وليد الصحراوي
    من هو عدنان أبو وليد الصحراوي؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك