الرئيس اليمني: نؤيد الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى سلام شامل وفق المرجعيات

أكد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس 16 سبتمبر/أيلول، الحرص على حقن دماء اليمنيين والجلوس إلى طاولة الحوار لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 7 أعوام، وتحقيق السلام.

القاهرة – سبوتنيك. وقال هادي، لدى لقائه في الرياض المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض: "نؤيد كل الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الثلاث والمتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

وأشار إلى "أهمية الضغوط الدولية على الحوثيين لوقف التصعيد واستهداف الأبرياء ومخيمات النزوح وغيرها من الأعمال المستهدفة للمدن والموانئ، وآخرها استهدافهم ميناء المخا وإحراق مخازن المواد الإغاثية والإنسانية بصورة عدائية سافرة"، على حد قوله.

وقال: "نتفق مع الجانب الأميركي في القضايا الاستراتيجية وفي مقدمتها عدم نقل التجربة الإيرانية إلى اليمن والمنطقة وتأمين خطوط الملاحة الدولية ومحاربة الإرهاب".

من جانبه، عبّر المبعوث الأميركي عن "أمله ببداية مرحلة جديدة تفضي إلى السلام"، مؤكداً "دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي الجديد، وجهود الرئيس وحكومته الشرعية التواقة إلى السلام لمصلحة الشعب اليمني".

وقال إن "سلوك إيران في المنطقة تمثل إشارات سلبية على السلام في اليمن"، مؤكداً "وحدة الموقف الدولي تجاه اليمن ووحدته وتحقيق السلام العادل".