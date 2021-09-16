تسجيل
20:36 GMT16 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الزردة: فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان

    "الزردة"... فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان... صور

    © Sputnik . Mariem Gdira
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050172036_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_ce242594ca101330fe87fa82f0a4eecc.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202109161050172285-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%84%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%A3%D8%A8%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%88%D8%B1/

    "الزردة" كلمة من اللغة الأمازيغية، وتطلق على يوم محدد من العام في فصل الربيع كانت تخرج فيه العائلات إلى المروج الخضراء فرحين بخروج الشتاء، الذي كان قاسيا خصوصا في المناطق الجبلية، وكانوا يقيمون فى ذلك اليوم الولائم ويطبخون أفضل ما لديهم من طعام.

    وكلمة "زردة" متداولة في تونس، وخاصة في الأرياف ليتحول المصطلح إلى حفلات وولائم تقام في أواخر الصيف للأولياء والصالحين.

    ولا يفوت سكان أغلب القرى في المحافظات الداخلية التونسية عموما موعد "الزردة" لغايات مختلفة، يبقى الترفيه عن النفس والتلاقي مع الأقارب والأتراب في مقدمتها، خاصة أن غياب دور الشباب وانعدام الأنشطة الترفيهية لشباب هذه الجهات وأطفالها تجعلهم يعانون نوعا من الكساد النفسي والانغلاق الذاتي، لتكون بذلك "الزردة" الملاذ الوحيد  للترفيه عن الذات.

    عادة متوارثة

    كما تعتبر أشهر أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول من كل عام أشهرا تقام فيها الولائم و"الزرد"، إذ تعمد بعض العائلات إلى التحضير إلى هذه المناسبة من خلال شراء الأضاحي والاستعداد للمبيت لمدة 3 أيام في مكان الزردة، وهو غالبا ما يكون قرب ضريح الولي الصالح.

    عائلة محمد السالمي إحدى العائلات التي حافظت على هذا الموروث، يرى محمد أن "زردة سيدي أحمد التليلي" في مدينة فريانة من محافظة القصرين، هي مناسبة للترفيه عن النفس ولقاء الأقارب و الأحبة.

    وأضاف محمد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هناك من يتهم رواد هذا الاحتفال بالشرك والحال أنه ليس هناك أي مظهر من مظاهر الشرك، نحن نذبح الأضاحي لإطعام المساكين و الفقراء و أيضا نأتي هنا للترفيه عن النفس ومشاهدة سباقات الخيل".

    تعتبر "زردة" سيدي أحمد تليلي من أهم الاحتفالات في الوسط الغربي في تونس، حتى أنها أصبحت مهرجانا ثقافيا سنويا كما ان لها أهمية اقتصادية من خلال الحركة الاقتصادية التي تخلقها للمدينة.

    احتفالات وطقوس متنوعة

    لا شك أنّ الزردة ترتبط بشكل كبير باستعراض الأناشيد والذكر وأغاني الحضرة، وتكون أغلب الأغاني والأهازيج فيها معلومة لدى المجموعات المشاركة في الاحتفال، ولا تخرج عن مدح الولي واستعطافه، كما تعد الزردة مناسبة لتنفيذ "الوعدة"، وهي كلمة مشتقة من فعل "وعد" يعني تعد بشيء، وتعني حسب المعتقد الشعبي، نذرا للولي في شكل ذبائح بالأساس أو أحباس من الأشجار أو قدرا من المال أو المحصول، وهي تقدم للناس كهدايا خلال "الزردة".

    وتعتبر "الوعدة" من العناصر الأساسية لاسيما وأن تلك الذبائح والأموال أو غيرها تقدم للزوار طيلة أيام الاحتفالات في الزاوية، لذا تعتبر هذه الاحتفالات المتنفس الوحيد لسكان العديد من القرى، لا سيما في الشمال أو الجنوب.

    صالح بن الصادق (30 سنة) واحد من الفرسان الذي يشاركون في سباقات الخيل التي تنظم في "الزردة" بشكل منتظم، والذي نشأ وفي قلبه عشق كبير لرياضة ركوب الخيل، حتى أنه احترف فيها وشارك في عدد كبير من السباقات.

    يقول صالح واصفا حبه لهذه الرياضة: "أنا أحب هذه الاحتفالات فقط لأنها مناسبة أمارس فيها رياضتي، هنا في محافظتنا لا توجد سباقات منظمة لركوب الخيل والفرصة الوحيدة هي في شهري أغسطس وأيلول تاريخ تنظيم ما يعرف بـ"الزرد".

    • الزردة: فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      "الزردة": فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      © Sputnik . Mariem Gdira
    • الزردة: فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      "الزردة": فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      © Sputnik . Mariem Gdira
    • الزردة: فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      "الزردة": فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      © Sputnik . Mariem Gdira
    • الزردة: فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      "الزردة": فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      © Sputnik . Mariem Gdira
    • الزردة: فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      "الزردة": فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      © Sputnik . Mariem Gdira
    • الزردة: فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      "الزردة": فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      © Sputnik . Mariem Gdira
    • الزردة: فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      "الزردة": فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      © Sputnik . Mariem Gdira
    • "الزردة": فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      © Sputnik . Mariem Gdira
    • "الزردة": فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      © Sputnik . Mariem Gdira
    • "الزردة": فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان
      © Sputnik . Mariem Gdira
    1 / 10
    © Sputnik . Mariem Gdira
    "الزردة": فلكلور شعبي تونسي يأبى النسيان

    ينتشر هذا النوع من الاحتفالات غالبا في مناطق الوسط الغربي، مثل سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وبعض المحافظات الجنوبية وتبدأ التحضيرات للاحتفال الذي يسمى بـ"الزردة" بالإعلان عن موعدها قبل أسبوعين من تنظيمها، إذ يقع تكليف شخص يسمى "الوكيل" ليطوف بالأسواق الأسبوعية بالجهة مرددا: "بأمر الله وأمر الصالحين ستقوم زردة سيدي فلان يوم كذا"، ليعلن بذلك رسميا عن موعد الزردة.

    فلكلور شعبي

    يقول منجي بنمحمد وهو أحد الزائرين لزردة "صيفية" وهي ولية صالحة، إنه "مر عليه وقت طويل قبل أن يعاود زيارة الزردة"، مضيفا في تصريح لـ"سبوتنيك": "لقد مر وقت طويل منذ آخر مرة زرت فيها الزردة، وبصراحة أعتقد أن هذا الفولكلور مهم جدا في الذاكرة الشعبية، هو مناسبة جميلة إضافة إلى إيجابياتها الإقتصادية فهي تساعد على  تخفيف الضغط والخروج من ضغط المدينة إلى بهاء الريف وجماله".

    يمكن معرفة أهمية هذا الفلكلور الشعبي في عدة دراسات مثل كتاب "إثنوغرافيا الزردة" لكاتبه التونسي فريد الصغيري، الذي يبسط فيه أهمية الاتجاهات العلمية والمنهجية في دراسة الفلكلور والمأثورات الشعبية و"الزردة " أو المهرجان.

    خرجت احتفالات الزردة شيئا فشيئا من طابعها الديني الذي يركز على قداسة الأولياء الصالحين والتبرك بهم إلى موضوع مناسبة اجتماعية واقتصادية وفرصة للاستمتاع والهرب من روتين الحياة اليومية، لتصبح بعد ذلك موضوعا لدراسات العديد من الباحثين.

    يمكنك متابعة المزيد من أخبار العالم الآن عبر سبوتنيك

    انظر أيضا:

    "المرأة الحديدية"...تجمدت أطرافها لتصبح أول مغربية تتسلق أعلى قمم العالم... فيديو وصور
    الحكومة الإسبانية تتحدث عن بناء علاقات جديدة وطيدة مع المغرب
    المغرب يبلغ موافقته إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوثه الشخصي إلى الصحراء الغربية
    المنتخب المغربي يتراجع إلى المركز 33 عالميا في تصنيف فيفا
    المغرب... هل تم حذف مادة التربية الإسلامية من الامتحانات السنوية
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم الآن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    طاقم Inspiration4 المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021
    سياح "إلون ماسك" إلى الفضاء... رحلة باهظة الثمن بهدف نبيل
    بيروقراطية فرط صوتية
    بيروقراطية فرط صوتية
    عدنان أبو وليد الصحراوي
    من هو عدنان أبو وليد الصحراوي؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك