رئيس وزراء الكويت: خطوات تفصلنا عن العودة للحياة الطبيعية

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد، أن بلاده على بُعد خطوات من العودة إلى الحياة الطبيعية، بعد أكثر من عام ونصف على الأوضاع الاستثنائية بسبب جائحة كورونا.

جاء هذا خلال جولته التفقدية لمشروع مستشفى الفروانية الجديد، بحسب صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال رئيس الوزراء الكويتي إن هناك انخفاضا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في بلاده.

وأوضح أن نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا وصلت إلى 70% للمطعمين بجرعتين، وهي نسبة جيدة جدا على مستوى العالم.

ودعا رئيس الوزراء إلى إعداد برنامج توثيقي يسجل عمل وتضحيات المنظومة الصحية الكويتية والكوادر الطبية والمساندة والفنية والإدارية.

كما دعا إلى وضع أسماء شهداء هذه الأزمة الصحية والكادر الطبي في مستشفى جابر الأحمد، حتى يخلد عملهم التاريخي.