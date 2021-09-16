التحالف العربي يعلن تدمير 4 طائرات مسيرة استهدفت جازان بالسعودية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف العربي أنه تمكن من اعتراض وتدمير ما مجموعه 4 طائرات مفخخة "أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية نحو جازان".
وفي الإطار ذاته أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته "المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بجازان".
#عاجل #التحالف: اعتراض وتدمير ما مجموعه ٤ طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية نحو #جازان.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) September 16, 2021
وأكد أن كافة محاولات المليشيا بإطلاق المسيرات المفخخة تم التصدي لها، مضيفا أن "محاولات المليشيا الحوثية عدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة".
#عاجل#التحالف: اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيبن والأعيان المدنية بجازان.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) September 16, 2021
وتقود السعودية، منذ مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.
في المقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.
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