الخطوط التونسية تعلن موعد استئناف رحلاتها إلى ليبيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية التونسية في بيان عن موعد استئناف رحلاتها إلى ليبيا، وذلك بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإعادة فتح المعابر الحدودية مع طرابلس.

وقالت الشركة في بيان، اليوم الجمعة، إنها قررت استئناف تشغيل رحلاتها انطلاقا من مطار تونس قرطاج باتجاه مطاري طرابلس معيتيقة وبنغازي في ليبيا ابتداءا من يوم الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021.

وأضافت أن القرار اتخذ بعد إعلان رئاسة الجمهورية المتعلق بإعادة فتح المعابر الحدودية مع دولة ليبيا الشقيقة.

كما ناشدت الشركة جميع مسافريها بضرورة الالتزام التام بالبروتوكول الصحي المعمول به والمتفق عليه.

وأمس الخميس، وجّه الرئيس التونسي، قيس سعيد، بإعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا ابتداء من الساعة الـ 7 صباحا اليوم الجمعة.

وأكد سعيد، في هذا السياق، على ضرورة الالتزام التام بالاحترام الكامل للبروتوكول الصحي المتفق عليه، مشدّدا على أن هذا البروتوكول قابل للمراجعة على ضوء تطور الوضع الصحي في البلدين وعلى أن أي خرق لمقتضياته قد ينجم عنه إعادة النظر في قرار إعادة فتح المعابر الحدود.

كما أذن الرئيس التونسي بالتنسيق مع السلطات الليبية لوضع فرق صحية للتلقيح ضد فيروس كورونا في المعابر الحدودية، وتنظيم أيام تلقيح مكثف في مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في ليبيا.

يشار إلى أنه في 8 يوليو/ تموز الماضي، أغلقت ليبيا حدودها مع تونس لمحاربة انتشار فيروس كورونا.

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