بالفيديو...الكشف عن مكان وصول الصهاريج والمرحلة الثانية من خطة التوزيع

وأظهرت مقاطع الفيديو وصول الصهاريج إلى باحة المناسبات المركزية التابعة لـ"حزب الله" اللبناني في منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت.

وصول الشاحنات المحملة بالمازوت الايراني الى الضاحية الجنوبية والبدء بتوزيعها حسب الجداول المعدة سابقا #وعد_ووفى_بوعده pic.twitter.com/MdmE5CESAJ — abdallah chamseldeen (@chamseldeen) September 17, 2021

ومن جهته، أعلن مدير شركة الأمانة للمحروقات أسامة عليق لقناة "الميادين" أن "65 صهريج مازوت دخل الضاحية الجنوبية لبيروت أمس وبدأت الصهاريج منذ ليل أمس بالتوجه إلى عدة مناطق لبنانية".

ولفت عليق أن صهاريج المازوت الإيراني انطلقت صباحاً باتجاه المناطق اللبنانية كافة، والمازوت الإيراني يتم الآن تفريغه في خزانات شركة الأمانة في بيروت والجنوب والبقاع والشمال.

ووصلت قافلة الصهاريج المحملة بالمازوت الإيراني إلى لبنان، يوم أمس الخميس، عبر الحدود البرية قادمة من سوريا بعد أن أفرغت الباخرة الإيرانية حمولتها في مرفأ بانياس السوري.