تذاكر مجانية لأقل من 18 عاما في إكسبو 2020

أكد القائمون على معرض إكسبو 2020 دبي، اليوم الجمعة، أن الأطفال دون 18 سنة سيحصلون على تذاكر مجانية لزيارة الحدث العالمي.

© REUTERS / GOVERNMENT OF DUBAI MEDIA OFFICE "إكسبو 2020 دبي" يحتضن حفل جوائز الكرة العالمية وفعاليات رياضية على مدار 6 أشهر ، اليوم الجمعة، بأن معرض إكسبو 2020 سيقدم للعائلات مكانا سحريا يدمج الخيال الواسع والرحب بالعالم الحقيقي، على أن تتاح الفرصة أمام الأطفال لتحقيق اكتشافات جديدة، واستكشاف للنظم البيئية في العالم، مع تعلم دروس مهمة حول كوكب الأرض.

ويتولى المعرض الترحيب بالعائلات للانضمام إلى فعاليات ترفيهية، تحمل رسالة خاصة عن توحيد الجهود للتغلب على المحن والشدائد، وعروض مختلفة بهدف تقديم دروس مفيدة وهادفة عن الحياة، بأسلوب ترفيهي ومشوق، فضلا عن تقديم عروض موسيقية راقصة، مع سرد قصصي يومي في مسرح دبي ميلينيوم.

ويتيج معرض إكسبو 2020 للعائلات التوجه إلى مرج حديقة الفرسان الضخم، للاستمتاع بالمزيد من المساحات الخضراء، التي توفر المزيد من الفرص التفاعلية الثقافية والترفيهية، بما في ذلك مغامرات لطيفة في مدينة الفضاء، حيث يمكن للأطفال الوثب إلى المدار حول الأراجيح، والركوب على متن نسخة طبق الأصل من مسبار الأمل الإماراتي.

ومن المفترض أن يقدم إكسبو عالما واسعا من التجارب المميزة والترفيهية والتعليمية لملايين الأطفال، وهو ما يشكل قيمة ثقافية عالية، خاصة وأن قطار "مستكشف إكسبو" سيأخذ الزوار في رحلة مغايرة لرؤية المعالم داخل الحدث الدولي، أثناء اختبار مستقبل النقل المستدام.

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